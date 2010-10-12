Ekonomi dünyasından kısa haberler

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türk-Amerika İş Konseyleri Koordinatör Başkan Yardımcısı/Güney Amerika sorumlusu Aykut Eken, Latin Amerika ülkeleri ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri daha iyi noktaya taşımayı amaçladıklarını belirti. Kimya sektörü, 2010 yılının 9 aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31.49 ihracat artışı gerçekleştirdi. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından yapılan açıklamada, kimya sektörünün 12 milyar dolar olan yıl sonu hedefine emin adımlarla ilerlediği belirtilerek, “Ekonomik kriz öncesi oldukça iddialı bir performans sergileyen, ancak yaşanan global ekonomik kriz sebebiyle büyümesi kesintiye uğrayan kimya sektörünün ihracatı, ekonomik göstergelerin toparlanmaya başlamasıyla olumlu sinyallerin ilk alındığı iş kollarından biri oldu” denildi. Nobel Ekonomi Ödülü'nü ABD'li Peter Diamond, Dale Mortensen ile İngiliz ve Güney Kıbrıs vatandaşı Christopher Pissarides aldı. İsveç Bilimler Akademisi, Diamond, Mortensen ve Pissarides'i “piyasa analizleri yönteminden” ötürü ödüle lâyık gördü. Nobel Ödülü kazananlar, İsveç Kralı tarafından 10 milyon İsveç kronu (1.4 milyon dolar), altın madalya ve diploma ile ödüllendirilecek. Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), yarın “Gemi İnşaa Sanayii: Dünyadaki Eğilimler ve Türkiye” başlıklı seminer düzenleyecek. İstanbul Conrad Oteli’nde gerçekleştirilecek seminer kapsamında, “Türk Sanayiine Sektörel Bakış: Gemi İnşaa Sanayii” başlıklı çalışma kamuoyuna tanıtılacak.