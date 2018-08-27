Ekonomi Bakanlığı önerdi, Rusya bölünüyor!
Rusya Ekonomi Bakanlığı'nın sosyo-ekonomik kalkınma potansiyelini arttırmak için Rusya'yı 14 'makro bölgeye' bölmeyi önerdiği açıklandı.27 Ağustos 2018 Pazartesi 16:28
Kommersant'ın haberine göre Rusya Ekonomi Bakanlığı, 'Mekansal Kalkınma Stratejisi' kapsamında ülkeyi 14 makro bölgeye bölmeyi önerdi.
Rusya'da şu anda Uzak Doğu ve Orta Kafkasya olmak üzere 2 makro bölge bulunuyor.
12 BÖLGE DAHA OLUŞTURULACAK
Bakanlık ise 12 yeni makro bölge daha oluşturulması üzerinde çalışıyor.
Bakanlık uzmanları, bu stratejinin bölgelerarası işbirliği için daha iyi koşullar oluşturacağını ve bölgelerin sosyo-ekonomik kalkınma potansiyellerini ortaya çıkaracağını belirtiyor.
EYLÜL AYINDA HÜKÜMETE SUNULACAK
Strateji tasarısının eylül ayında hükümete sunulması ve ekim ayında onaylanması bekleniyor.
(Sputnik)
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