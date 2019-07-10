Ekonomi alanındaki torba teklif Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

TBMM (AA) - Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifinin görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda devam ediyor.

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifinin "hasılat esaslı kazanç tespiti" başlıklı 1. maddesi, önerge doğrultusunda değiştirilerek, kapsam, yaklaşık 900 mükellef olan özel halk otobüsü işletmelerini kapsayacak şekilde daraltıldı.

Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan ve hasılatlarının tamamını elektronik ücret toplama sistemiyle elde eden mükelleflerin, talep etmeleri halinde gelir ve kurumlar vergisinin hesaplanmasında esas olan kazancın tespitinde yeni yöntem getirildi. Gelir ve giderleri karşılaştırma yerine, bu mükelleflerin elde edilen hasılatın yüzde 10'u kazanç kabul edilerek, gelir ya da kurumlar vergisi oranları uygulanacak.

Kazançları bu şekilde tespit edilenlerin bu faaliyetlerine ilişkin gider veya maliyetleri, vergiye tabi diğer kazanç veya iratlarının tespitinde dikkate alınmayacak. 2 yıl geçmedikçe bu usulden çıkılamayacak.

Bir takvim yılı içinde iki kez ceza kesilen mükellefler, cezanın kesildiği ve takip eden iki takvim yılına ait kazançları için bu hükümlerden yararlanamayacak.

Bu hükümler, kurumlar vergisi mükellefleri hakkında da uygulanacak.

Cumhurbaşkanı, yüzde 10 oranını iki katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye, kanuni oranına getirmeye yetkili olacak.

-Vergi barışı

Teklifin vergi barışını uzatan maddesi üzerinde yapılan konuşmalarda milletvekilleri, bugüne kadarki vergi barışı uygulamalarına ilişkin rakam istedi.

Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı İdris Şenyurt, Vergi ve Diğer Bazı Alacakları Yapılandıran 7143 sayılı son kanun çerçevesinde, varlık barışı kapsamında beyan, bildirim yapılan tutarın 17 milyar lira olduğunu, bunun 8 milyarının yurt dışından olduğunu bildirdi.

Şenyurt, bildiri, beyan yapıldığında bilginin kendilerine ulaştığını ifade ederek, "Hem 6736 sayılı kanun hem de 7143 sayılı kanununda, beyan ve bildirime tabi olan varlıklar vergiye tabi değildi. Bunlar için beyan veya bildirim yapılmadı. 6736 sayılı kanununa ilişkin bilgiler elimizde yok, 7143'ünün de idareye bildirilmeyen tutarlar elimizde değil." dedi.

Daha sonra teklifin varlık barışını bu yıl sonuna uzatan maddesi kabul edildi.