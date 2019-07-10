Ekonomi alanındaki torba teklif Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM (AA) - AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ve arkadaşlarının imzasını taşıyan Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, teklifin 4,5 saat süren tümü üzerindeki görüşmelerde, milletvekilleri değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, krizin, üçüncü aşaması olan korku ve panik döneminde olunduğunu savundu.

Teklifin tam bir panik hali, ekonomik krizin itirafı olduğunu öne süren Yılmaz, çünkü kaynağın bittiğini, "deniz bitti, kaynağa ihtiyacım var, nereden ne bulabilirim" denildiğini iddia etti.

Bu işin sonunun hayra çıkmayacağını ileri süren Yılmaz, yapılması gerekenin, sorumluluğun alınıp yükün nasıl paylaşılacağının açıklanması olduğunu belirtti.

- "Kriz dönemi düzenlemesi"

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi de teklifin, "kriz dönemi düzenlemesi" olduğunu, teklifte Hazineye gelir sağlamaya yönelik maddelerin yer aldığını söyledi.

Hamzaçebi, teklifle beyan sisteminin alt üst edildiğini, bir istisna olan götürü vergilendirmeye gidildiğini söyledi. Hamzaçebi, teklifin, vergi güvenlik önlemi olmaktan öteye giderek, vergi sistemini tamamen tahrip eden bir yapıya dönüştüğünü, son derece sakıncalı olduğunu ifade etti.

Af, yeniden yapılandırma, varlık barışı altında 8 kanun çıkarıldığını anımsatan Hamzaçebi, son teklifin 5. varlık barışı düzenlemesi olduğunu dile getirdi. Hamzaçebi, hangi kanundan hangi sonuçların elde edildiğinin açık şekilde yayınlanmasını istedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası düzenlemesinin yanlış olduğunu, rezervlerin, denizin bittiğini, ihtiyat akçesine göz dikildiğini savunan Hamzaçebi, "Para yok, kriz var, bu bitince ne yapacaksınız? 2001 krizinde ülkeyi yönetenler bu yola başvurmadılar. Faturayı yerel seçimlerde ödediniz, daha da ödeyeceksiniz. Merkez Bankasıyla bu kadar oynamayın. Hukuk yok, bu zorbalık, Genel Kurul kararı bile aranmıyor, Hazine doğrudan el koyuyor." diye konuştu.

Hamzaçebi, teklifte enerjiyle ilgili maddenin, bir şirketi kurtarmaya yönelik olduğunu öne sürerek, "O zaman enerji sektöründeki herkese 36 ay süre verin." dedi.

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, teklifteki gelir kaynaklarının hangisinin bir derde şifa olacağını sordu.

-"Vergi ve prim yükünün azaltılması"

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, ekonomik şok ve dengesizliğin, herkesi zor durumda bıraktığını, firmaların güçlük içinde olduğunu, borçlarını ödeyemedikleri için zor durumda kaldığını söyledi.

Teklifte, bu konuda banka kredilerini ödeyemeyen firmalara yönelik finansal yeniden yapılandırmayı öngören düzenlemenin bulunduğunu anımsatan Kalaycı, İstanbul yaklaşımını esas alan düzenlemeyi çok önemli gördüklerini kaydetti.

Kalaycı ayrıca esnaf ve çiftçinin zor durumda olduğunu vurgulayarak, torba tekliflerde bu kesimlere yönelik bazı düzenlemelere yer verilmesi, vergi ve prim yükünün hafifletilmesi, çiftçinin girdi maliyetlerinin düşürülmesini istedi.

Vergi ve sigorta primi ödemelerinde de sıkıntı bulunduğunu, gerek Maliye gerek SGK tahsilat oranlarında düşüş olduğunu söyleyen Kalaycı, yeniden yapılandırma düzenlemesinin, ekonomi ve mükellefler için olumlu olacağını belirtti.

Kalaycı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının yedek akçesine yönelik düzenlemenin de Türk Ticaret Kanunu'na uyumlaştırıldığını, hukuki açıdan sıkıntı görmediklerini vurguladı.

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, konuşması sırasında salonda bulunanların kendi aralarında konuştuğunu belirterek, tepki gösterdi.

"Bu toplantılar anlamsız toplantılar, boşuna konuşuyoruz, hiçbir şey değişmeyecek." diyen Katırcıoğlu, "Ben de konuşmuyorum, zaten kıymeti harbiyesi yok. Teklif konuşuyoruz, birçok insanın hayatını etkileyecek kararlar çıkacak, konuşamıyoruz. Meclis, siyaset birbirini dinleyen insanlardan oluşmuyor. Herkesin kendine ait pozisyonu var, onu ifade etmekle meşgul. Komisyonlar, Meclis, ortak akıl üretecek yerlerdir." değerlendirmesinde bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan ise Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınmasının, ekonomi yönetimindeki zafiyetin, tek adamlığın dünyaya yeniden ilanı olduğunu öne sürerek, "Yeni atanan Merkez Bankası Başkanı başarılı olmazsa sorumlusu kim?" diye sordu.

Teklifle, krizin yükünün halkın sırtına yüklendiğini öne süren Emecan, günü birlik kanun uygulamalarıyla kurtarmaya çalıştıkça ekonominin kurtarılamadığını, hatalı kanunlar çıkarıldığını öne sürdü.

Emecan, yurt dışı çıkış harcının 15 liradan 50 liraya çıkarılması halinde geçmişe bakılarak yapılan projeksiyonla 419 milyon 150 bin lira gelir elde edileceğini ifade ederek, "Ekonomi iflas etmiştir, iflasını ilan edin ve ülke olarak seferberlik ilan edelim, bu işten hep birlikte kurtulalım. O zaman 15 liradan 70 liraya da çıkarırız." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Merkez Bankasının ihtiyat akçesinin bilançosundan çekilip alındığında, bir yerlerde telafi edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Para basarsınız, gecelik açık piyasa işlemlerini azaltarak bunu sterilize etmeye çalışırsınız ya da diğer tarafta kamu mevduatı olarak tutarsınız. Son iki opsiyonu kullanma imkanı kalmadı. Bu parayı aldıktan sonra harcayacaksınız." dedi.

Reel sektörün kriz içinde, finansal krizin de kapıda beklediğini öne süren Öztrak, finansal krizi çıkaracak eylemler içine girildiğini, her an bu krizin çıkabileceğini söyledi.

Öztrak, Merkez Bankası Başkanı'nın, ekonominin çok sıkıntılı olduğu bir dönemde, kararnameyle görevden alındığını, bunun da bir usulü bulunduğunu söyledi. Öztrak, "Ekonomide riski artıracak her türlü adım atılıyor, risk primi artıyor sonra faiz düşsün diyorsunuz. Enflasyonu artıracak her türlü adımı atıyorsunuz, enflasyon düşsün diyorsunuz düşmez." görüşünü dile getirdi.

CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, teklifi, "kriz torba teklifi" olarak değerlendirmek gerektiğini savundu.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin ardından maddelere geçildi.