Ekonomi alanındaki torba teklif Genel Kurulda

TBMM (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi, AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, son yıllarda vergi gelirlerinin cari yıl tahsilat oranlarının yüzde 90'ların üzerinde gerçekleştiğini belirterek, "Cari tahsilat oranımız Ocak-Mayıs 2019 döneminde yüzde 88,6 olup bu oranın yıl sonuna doğru yüzde 90'lara ulaşması beklenmektedir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin 1. bölümü üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

İYİ Parti Grubu adına söz alan Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, teklifin, kamudaki nakit açığına pansuman tedbirler üretmekten öteye gidemediğini savundu.

Teklifin, yapısal tıkanmanın ne denli derinleştiğinin açık bir ifadesi olduğunu ileri süren Yaşar, "Ayrıca bu durum iktidarın bir türlü dile getiremediği ekonomik kriz şartlarının geldiği seviyeyi de göstermektedir." dedi.

Yaşar, Türkiye ekonomisinin, iki çeyrektir yıllık bazda daraldığını, ekonomik alanda sorunların iyice arttığını, hükümetin gelirlerinin azaldığını savunarak, teklifin, yalnızca durumu ve günü kurtarmaktan ibaret olduğunu öne sürdü.

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, önlem alınmadığı taktirde Türkiye genelinde inşaat firmalarının büyük bir krize sürükleneceğini, inşaat sektörünün geçen yılın ikinci yarısından itibaren daralma sürecine girdiğini söyledi.

Ersoy, kamu müteahhitleri için fiyat farkıyla ilgili çalışma yapılması, konut kredi faizlerinin düşürülmesi, inşaat şirketlerinin kurumlar vergisi gibi vergilerden muaf tutulması, düşük faizli nefes kredileri imkanı sağlanması gerektiğini belirtti.

- "(Borcu yok belgesi) Bir kez daha ertelensin"

Ersoy, Basın İlan Kurumunun, illerde yayımlanan yerel gazeteler için "borcu yok belgesi" istem uygulamasının Maliye genelgesiyle üç kez ertelendiğini anımsattı.

Erteleme süresinin 1 Temmuz itibarıyla bittiğini belirten Ersoy, "Tüm girişimlere rağmen henüz yeniden bir erteleme kararı alınmadı. Kağıt, kalıp, boya ve diğer sarf malzemeler dövize endekslidir. Basın İlan Kurumu tarafından resmi ilanların azaltılmasıyla birlikte zaten büyük sıkıntılar yaşayan Anadolu basını, 'borcu yoktur belgesi' zorunluluğuyla birlikte daha çok borçlanmaya gidecek ve ilerleyen dönemlerde işletmelerin kapanması kaçınılmaz hale gelecektir. Ekonomi ve sektör böyle kritik bir noktadayken bu kararın en azından bir kez daha ertelenip gazeteci arkadaşlarımızın bir nebze de olsa nefes almasını sağlamamız gerekir." diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, ekonomik krizin bu torba tekliflerle düzelmeyeceğini öne sürdü.

Teklifle getirilen varlık barışı uygulamasına işaret eden Emecan, yurt dışına giden varlığın nedeninin Türkiye'deki ekonomik ve siyasi istikrarsızlık, hukuk sistemindeki aksaklıklar olduğunu savundu. Emecan, "Bu kadar kanun belli kişi ya da gruplar için mi çıkarılıyor? Komisyonda bunun kara para aklama için bir yöntem olarak kullanılabileceği eleştirilerimize yanıt verilmedi. Buradan meşru olmayan ile meşru olan arasında bir adaletsizlik çıkacağı ortadadır. Varsa yoksa yandaşlar, bu pakette vatandaşa bir kolaylık görünmüyor. Vatandaş hep tasarruf edecek, açlıkla mücadele edecek, devlete ağırlaştırılmış vergisini ödeyecek, devlet de yandaş şirketleri kurtaracak." diye konuştu.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, gündelik önlemlerin bir kenara bırakılması ve yapısal düzenlemelere gidilmesi gerektiğini ifade ederek, "Teklifte zora düşen firmalara destek veriyorsunuz. Zora düşen firmaları bu kadar düşünüyorsunuz da zora düşen vatandaşı neden düşünmüyorsunuz?" diye sordu.

- "Pozitif yönde etki oluşturacak"

Plan ve Bütçe Komisyonu adına soru ve eleştirileri yanıtlayan AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, genel bütçe vergi gelirlerine ilişkin tahakkuk ve tahsilat tutarlarının, geçmiş yıllardan gelen tahakkukları ve tahsilatları da içerecek şekilde kümülatif olarak açıklandığını anımsattı.

Son yıllarda vergi gelirlerinin cari yıl tahsilat oranlarının yüzde 90'ların üzerinde gerçekleştiğini bildiren Öztürk, "Bu yıl da cari tahsilat oranımız Ocak-Mayıs 2019 döneminde yüzde 88,6 olup bu oranın yıl sonuna doğru yüzde 90'lara ulaşması beklenmektedir." diye konuştu.

Öztürk, Merkez Bankasının karında meydana gelen artışların piyasadan likidite çekilmesi etkisi oluşturduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu tutarın artması sonucu piyasanın genel dengesi bozulmakta, likidite açığı artmakta ve piyasayı fonlama ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Son yıllarda finansal sistemde meydana gelen dalgalanmalar sonucunda piyasanın likidite açığı 100 milyar lira seviyesine kadar ulaşmıştır. Bu kapsamda, ihtiyat akçesinin dağıtılarak sisteme dahil edilmesi likidite açığına pozitif yönde etki oluşturacak, fonlama ihtiyacını 60 milyar TL seviyelerine indirecek. Mevcut likidite açığı, yani sistemdeki likidite eksikliği varlığını devam ettirecek ve Merkez Bankası pasifinde yer alan bir kalem yer değiştirerek bilanço dengesini etkilemeyeceği için herhangi bir parasal genişleme enflasyonist etkiye neden olmayacaktır."

Teklifin görüşmeleri maddeler üzerinde devam ediyor.



