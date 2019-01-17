0553 313 94 23

Ekonomi alanında düzenlemeler içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı

17 Ocak 2019 Perşembe 02:22
Ekonomi alanında düzenlemeler içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 02:22
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ekonomi alanında düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda kabul edildi (1)
    1. Ekonomi alanında düzenlemeler içeren..
    2. Hatay'da şiddetli yağış bentleri..
    3. Ekonomi alanında düzenlemeler içeren..
    4. Amasya'da, Bakırköy Belediyesine ait..
    5. BM'de bir skandal daha! Çalışanların..
    6. Başörtüsü düşmanı zır cahiller Nutuk..
    7. Voleybol: Erkekler CEV Challenge Kupası
    8. "Trump'ın Suriye'den çekilme kararında..
    9. İzleyenler mest oldu: Mescid-i Aksa'ya..
    10. Real Madrid, Kral Kupası'nda çeyrek..
    11. Ali Koç'tan FFP açıklaması
    12. Trump federal çalışanların işten..
    13. Muğla'da cezaevi firarisi 3 kişi..
    14. Gabon Cumhurbaşkanı iyileşmek için..
    15. Yunanistan Başbakanı Çipras güven..
    16. "Iraklı bazı yetkililer ABD..
    17. "Çin zulmünü dile getirdiğimizde..
    18. "Türkiye'yi büyütmeye devam edeceğiz"
    19. İslam Ansiklopedisi web sitesine..
    20. ABD ve İngiltere kimlik kartlarıyla..
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'
    "İdris Naim Şahin FETÖ talimatıyla AK Parti'den istifa etti"
    "İdris Naim Şahin FETÖ talimatıyla AK Parti'den istifa etti"
    Çarpıcı sözler: ABD-İran savaşına hazırlanın!
    Çarpıcı sözler: ABD-İran savaşına hazırlanın!
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    Akdeniz'de gerilim yükseliyor! Türkiye bir an önce...
    Akdeniz'de gerilim yükseliyor! Türkiye bir an önce...

    Günün Karikatürü

    17 Ocak 2019
    Görüşmenin detayları ortaya çıktı! Teröristbaşı sadece 2 cümle söylemiş
    Görüşmenin detayları ortaya çıktı! Teröristbaşı sadece 2 cümle söylemiş
    Milyonlarca kişi bu haberi bekliyordu! Bin lira oldu
    Milyonlarca kişi bu haberi bekliyordu! Bin lira oldu