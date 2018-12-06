Ekonomi alanında düzenlemeler içeren teklif komisyonda

TBMM (AA) - AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Türkiye'de 7 milyon 410 bin litre civarında kaçak akaryakıt bulunduğunu belirterek, "Teklifle getirilen düzenleme, bu kaçak akaryakıtın çevre kirliliğine neden olmadan atık yakma tesislerinde bertaraf edilmesini sağlamaya dönük düzenleme." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor.

Teklifin, "sözleşmelerin imalat girdilerinde meydana gelen beklenmeyen fiyat artışları dolayısıyla ülkenin kalkınması için çok önemli olan büyük projelerin ve kamu hizmetlerinin aksamamasını ve oluşan mağduriyetlerin giderilmesini teminen, yüklenicilere idare onayına bağlı olarak fesih ya da devir hakkı verilmesini" öngören maddesi müzakere edildi.

CHP ve HDP milletvekilleri, bu maddeye ilişkin eleştirilerini dile getirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, "Bu düzenleme, yandaşa kıyaktır." dedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "yandaş bazı şirketler için bu düzenlemenin çıkarıldığını" savunarak, "Bu şirketler ne kadar güçlüymüş de onlar için kanun çıkartıyorsunuz. Büyük müteahhitleri kurtarmak için çıkarılıyor. Krizin maliyeti varsa bunu herkesin karşılaması lazım." diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, "Bu düzenlemeden anladığımız, büyük projelerdekiler mağdur, küçük projelerdekiler ise mağdur değil. Teklifteki 'büyük proje' tanımlaması doğru değil. Düzenleme, büyük şirketleri kurtarmak için çıkarılıyor ama bizim amacımız onları batmaktan kurtarmak değil, ülke ekonomisine katkı sunan herkesi koruyup kollamaktır, onlar için düzenleme yapmaktır." ifadesini kullandı.

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu ise bu düzenlemenin genel bir düzenleme olduğunu ifade ederek, "Bu madde kapsamına giren kim olursa olsun bu düzenlemeden yararlanacak." diye konuştu.

Teklif sahibi AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, teklifin 37. maddesiyle, 7 milyon konvertibl olmayan paranın Merkez Bankasının tasarrufuna bırakıldığını söyledi.

Teklifin, "malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ile her ay itibarıyla yapılan ödemeler toplamının 1000 liradan az olamayacağına" ilişkin maddesi de tartışıldı.

CHP milletvekilleri, bunun ek zam olmadığını, ek zam yapılıyormuş gibi yansıtılmaması gerektiğini dile getirdi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ise "Biz bu rakamı yukarıya çıkarmak istiyoruz ama siz bunun verilmesini bile eleştiriyorsunuz." dedi.

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı da 1000 liranın yeterli olmadığını, daha fazla verilmesi gerektiğini söylediklerini belirterek, CHP'lilerin sözlerinin çarpıtılmamasını istedi.

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, "ele geçirilen kaçak akaryakıtın, çevre lisansı alan atık yakma ve beraber yakma tesislerinde bertaraf ettirilmesine" ilişkin madde hakkında bilgi verdi.

Türkiye'de 7 milyon 410 bin litre civarında kaçak akaryakıt bulunduğunun altını çizen Altunyaldız, "Bu düzenleme, kaçak akaryakıtın çevre kirliliğine neden olmadan, kaynağında ayrıştırılması, atık yakma tesislerinde bertaraf edilmesini sağlamaya dönük düzenleme." dedi.

Ziya Altunyaldız, geçmiş yıllardan bugüne kadar, Kaçakçılık Kanunu'nda yapılan değişiklikle kaçak akaryakıta ilişkin hapis cezaları ve denetimlerin artırıldığını kaydetti.

Etkin denetim sayesinde kaçak akaryakıt miktarının ciddi manada düştüğünü vurgulayan Altunyaldız, "Bu konuda geldiğimiz nokta çok başarılı ve kesintisiz mücadeleye de devam ediyoruz." diye konuştu.

Komisyonda, teklifin görüşmeleri devam ediyor.



