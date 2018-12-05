Ekonomi alanında düzenlemeler içeren teklif komisyonda

TBMM (AA) - Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Hüner, Polis Bakım ve Yardım Sandığı'ndan 15 bin 300 üyeye toplam 601 milyon lira emeklilik yardımı, 66 bin emniyet mensubuna 920 milyon lira borçlanma yardımı, 830 emniyet mensubuna 24 milyon lira maluliyet ve vefat yardımı yapıldığını, 89 şehit emniyet mensubunun ailelerine 4 milyon 800 bin lira yardımda bulunulduğunu bildirdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, teklifin, Emniyet Genel Müdürlüğündeki tüm memurların, Polis Bakım ve Yardım Sandığına (POLSAN) daimi ortak olmaları şartı getiren 2. maddesinin sözleşme özgürlüğüne aykırı olduğunu, polislerin sözleşme yapmama özgürlüğünün ellerinden alındığını savundu.

Düzenlemenin Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olduğunu öne süren Bekaroğlu, "Bu, yanlış bir düzenlemedir. Siz Anayasa'nın insanlara tanıdığı en temel özgürlüğü çiğnemiş oluyorsunuz. Gösterdiğiniz gerekçe hiç tutarlı değil." dedi.

- "Sürdürülebilir bir sandık oluşumunu teşkil etmeye çalışıyoruz"



Teklif sahibi AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, sandığın mevcut üyelerine ilişkin bir düzenleme getirmediklerini, eski üyelerin, üye oldukları dönemde sandığın statüsü neyse ona tabi olmaya devam edeceklerini belirtti.



Düzenlemenin yasalaşmasından sonra emniyet mensubu olarak çalışmaya başlayanlara, sandığa üyeliğin zorunlu hale getirileceğini anlatan Altunyaldız, "Bir anlamda bu sandığın sürdürülebilir ve sürekli yapısını oluşturmaya ve emniyet mensupları arasında da muhtemel mali haklarla ilgili doğabilecek farklı algıları yok etmeye çalışıyoruz. Emniyet teşkilatına katılacak üyeler için düzenli, sürdürülebilir bir sandık oluşumunu teşkil etmeye çalışıyoruz. Düzenleme Anayasa'ya aykırı değildir." ifadelerini kullandı.

POLSAN'ın, 288 bin emniyet mensubu arasından 45 bin üyesi bulunduğunu kaydeden Altunyaldız, sandığın, şu anda teşkilattan emekli olanlara 120 bin lira emekli ikramiyesi verdiğini, yapılan düzenlemeyle bu rakamın 200 bin liraya kadar çıkarılacağını vurguladı.

Altunyaldız, sandığın, ilerleyen süreçte üyelere evlilik ve eğitim yardımı gibi ilave yardımlar da yapacağını bildirdi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "Bu sandık polislerin hayrına bir iş yapıyor olsaydı üye sayısı 45 binde kalmazdı, çok daha fazla polis bu sandığa koşa koşa üye olurdu. Bu sandık demokratik olmalı. İlkesel olarak düzenlemeye karşıyım." diye konuştu.



- "POLSAN'ın 45 bin 300 üyesi var"

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Hüner, POLSAN'a ilişkin komisyona bilgi verdi.

POLSAN'ın, Emniyet Teşkilatına uzun yıllardır hizmet verdiğini belirten Hüner, sandığa üyeliğin daha önce isteğe bağlı olduğunu, bu durumun sandığın işleyişinde bazı sıkıntılara yol açtığını vurguladı.

FETÖ'nün dezenformasyonu nedeniyle sandığın üye sayısının 45 bine kadar düştüğüne değinen Hüner, bu nedenle mevcut üyelerin sosyal haklarında zedelenme yaşandığını belirtti.

Hüner, "Sandığımızın sağladığı yararlara bakıldığında, 15 bin 300 üyeye toplam 601 milyon lira emeklilik yardımı, 830 emniyet mensubumuza 24 milyon lira maluliyet ve vefat yardımı, 66 bin emniyet mensubumuza 920 milyon lira borçlanma yardımı yapılmıştır. 89 şehit emniyet mensubumuzun ailelerine 4 milyon 800 bin lira şehit yardımında bulunulmuştur." dedi.

Şehit emniyet mensuplarından bazılarının POLSAN'a üye olmadığını, bu durumun yardımlarda sıkıntıya yol açtığını vurgulayan Hüner, "Sandık, personel şehit olduktan sonra üye olanların ailelerine bu yardımı yaparken, üye olmayanların ailelerine bu yardımın yapılamaması söz konusu oluyordu. Bu da şehitlerimizin yakınları açısından sıkıntı meydana getiriyordu. Bir nebze de bunu çözmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu ise POLSAN'a üyelik konusunda tercihin, iradenin polislerde olması gerektiğini bildirdi.

- "POLSAN'ın OYAK gibi güçlü bir yapıya kavuşmasını isteriz"

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, POLSAN'ın 1913 yılında kurulduğunu hatırlatarak, "POLSAN'ın OYAK gibi güçlü bir yapıya kavuşmasını hem polislerimiz hem de bizler isteriz." dedi.

POLSAN'ın iyi yönetim, kaynaklarının etkin kullanımı yoluyla aynen OYAK gibi güçlü yapıya kavuşmasını desteklediklerini açıklayan Kalaycı, mevcut Emniyet Teşkilatı mensuplarını üye olmaya ikna edecek yolların denenmesi gerektiğini belirtti.

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir de POLSAN'a katılımın düşük olduğunu, bunun artırılması gerektiğini ifade etti.

Müzakerelerin ardından, tüm emniyet mensuplarının POLSAN'a üye olmasını öngören madde kabul edildi.

Teklifin maddeleri üzerindeki görüşmeler sürüyor.



