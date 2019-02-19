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Ekonomi alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi

19 Şubat 2019 Salı 23:04
Ekonomi alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 23:04
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