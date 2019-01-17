0553 313 94 23

Ekonomi alanında destek teklifi Genel Kurulda

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu:- "Mecliste dördüncü torba teklifi görüşüyoruz, 100'ün üzerinde madde geçti. Peki derin ekonomik krize derman olacak bir madde sayabilir miyiz? Sayamayız"- MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı:- "Çiftçiler zor durumda ve onlar için acilen tedbir paketi açıklanmalı"

17 Ocak 2019 Perşembe 20:04
Ekonomi alanında destek teklifi Genel Kurulda

TBMM (AA) - CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Mecliste dördüncü torba teklifi görüştüklerini belirterek, "100'ün üzerinde madde geçti. Peki derin ekonomik krize derman olacak bir madde sayabilir miyiz? Sayamayız." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanarak, maddelerine geçildi.

Teklifin tümü üzerinde MHP Grubu adına konuşan Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, teklifte milyonlarca vatandaşı ilgilendiren düzenlemeler yer aldığını belirterek, vatandaşlara vergi muafiyet desteğinin sağlanmasının önemine işaret etti.

Teklifteki düzenlemeleri anlatan Kalaycı, asgari ücretin vergilendirilmesinin sosyal devlet anlayışıyla bağdaşmadığını, bu nedenle asgari ücret üzerindeki vergi uygulamasının kaldırılması gerektiğini ifade etti.

KOBİ'lere verilen kredinin onları rahatlattığını belirten Kalaycı, "Sanayi ve ticaret erbabı ile vatandaşların sorunlarına çözüm getirecek ekonomik tedbirlerin alınmasına devam edilmelidir." dedi.

Mustafa Kalaycı, çiftçilerin zor durumda olduğunu ve onlar için acilen tedbir paketi açıklanmasını gerektiğini sürekli olarak dile getirdiklerini anlattı.

Çiftçilerin bankalara borcunun 104 milyar lirayı aştığını, çiftçilerin her şeyinin ipotekli olduğunu söyleyen Kalaycı, Ziraat Bankasının çiftçiyi daha fazla desteklemesi ve onları, faizi yüksek özel bankalara gitmekten kurtarması gerektiğini vurguladı.

Mustafa Kalaycı, "Çiftçimize ve üreticimize sahip çıkılmalı, ithalata dayalı üretimden vazgeçilmelidir." diye konuştu.

- Sakarya'daki tank palet fabrikası

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, Sakarya'daki tank palet fabrikasının özelleştirilmesi konusunda, "Bu özelleştirmeyle, bir devlet tekelini bir özel sektör tekeli haline geçirmiş oluyoruz. Bu özel sektör bunu kime satacak? Öncelikle Türk ordusuna satacak. Peki satarken tekel fiyat mı yoksa daha makul bir fiyat mı uygulayacak? Tekel özel sektöre geçtiği zaman, devleti soymanın da yolunu bulmuş olur." değerlendirmesini yaptı.

Bu teklifin, tek bir siyasetçi ve onun emrinde çalışan bürokratlar tarafından hazırlandığını savunan Katırcıoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın, atadığı bakanlarıyla birlikte hazırladığı metin önümüze geldi. Normalde hükümetin bize, 'Şuna ihtiyacım var' demesi ve bizim de o konuyla ilgili kanuni düzenleme yapmamız lazım." dedi.

- "Yürütme burada yok, eleştirilere kim cevap verecek?"

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Mecliste dördüncü torba teklifin görüşüldüğünü belirterek, "100'ün üzerinde madde geçti. Peki derin ekonomik krize derman olacak bir madde sayabilir miyiz? Sayamayız. Bu teklifte de krize derman olacak bir madde yok." eleştirisinde bulundu.

"Torba teklif" uygulaması şeklinde yasama çalışması yapılmasının doğru olmadığını belirten Kuşoğlu, "Bu şekilde yasama yapma olamaz. 11. kalkınma planı geldiği zaman bunu burada nasıl görüşeceğiz? O da mı diğer teklifler gibi bir kaç milletvekili vasıtasıyla imzalanarak getirilecek? Yürütme burada yok. Peki eleştirilere kim cevap verecek?" diye sordu.

Teklifle, 11 ayrı kanunda değişiklik yapıldığını, teklifin ilgili tali komisyonlarda görüşülmediğini, ilgili kamu kuruluşları ve meslek kuruluşlarının görüşlerinin alınmadığını kaydeden Kuşoğlu, "Teklifin kabineden geldiği belli ama teklif milletvekili imzasıyla sunuluyor. Soracağımız soruları kim yanıtlayacak? Bu sistemin bu şekilde devam etmesi mümkün değil, değişmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 20:04
  1. Bülent Kuşoğlu
  2. CHP Ankara Milletvekili
  3. ekonomi alanı teklifi
  4. mhp konya milletvekili
  5. Mustafa Kalaycı
  6. tbmm genel kurulu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Teröristlerden Suriye itirafı: Kaçmaya çalışıyorlar!
    1. Teröristlerden Suriye itirafı: Kaçmaya..
    2. Fransa'nın Suriye'deki askeri varlığı..
    3. Zonguldak merkezli "kripto" FETÖ/PDY..
    4. Cami ve 4 evin üzerine çığ düştü
    5. Araç sahiplerine 'radar' müjdesi!..
    6. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    7. Deniz kabuğu koleksiyonunda 460 milyon..
    8. GÜNCELLEME - Mısır balıkçı teknesinin..
    9. Çin'de Komünist Parti'nin eski..
    10. Bakan Akar misafirlerini ağırladı
    11. Eren Derdiyok'tan vazgeçtiler!
    12. Ülkeyi şoke eden saldırı! Çok sayıda..
    13. Kayseri’de yarın okullar tatil mi?..
    14. Giresun’da yarın okullar tatil mi?..
    15. 6 milyar ton rezerv bulundu
    16. AK Parti'den Erdoğan'lı paylaşım
    17. Galatasaray'dan Ozan Kabak'a teşekkür..
    18. 2019 Dakar Rallisi
    19. Hintli guruya gazeteci cinayetinden..
    20. Avrupa borsaları Brexit..
    "İdris Naim Şahin FETÖ talimatıyla AK Parti'den istifa etti"
    "İdris Naim Şahin FETÖ talimatıyla AK Parti'den istifa etti"
    Şok iddia! "CHP için Abdullah Gül ve Mason Locası devrede"
    Şok iddia! "CHP için Abdullah Gül ve Mason Locası devrede"
    CHP-İP ittifakı HDP'li ismi aday gösterdi!
    CHP-İP ittifakı HDP'li ismi aday gösterdi!
    Başörtüsü düşmanı zır cahiller Nutuk bile okumuyor! İşte Atatürk'ün Türk kadını için yazdığı cümleler...
    Başörtüsü düşmanı zır cahiller Nutuk bile okumuyor! İşte Atatürk'ün Türk kadını için yazdığı cümleler...
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'

    Günün Karikatürü

    17 Ocak 2019
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?