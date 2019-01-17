Ekonomi alanında destek teklifi Genel Kurulda

TBMM (AA) - CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Mecliste dördüncü torba teklifi görüştüklerini belirterek, "100'ün üzerinde madde geçti. Peki derin ekonomik krize derman olacak bir madde sayabilir miyiz? Sayamayız." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanarak, maddelerine geçildi.

Teklifin tümü üzerinde MHP Grubu adına konuşan Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, teklifte milyonlarca vatandaşı ilgilendiren düzenlemeler yer aldığını belirterek, vatandaşlara vergi muafiyet desteğinin sağlanmasının önemine işaret etti.

Teklifteki düzenlemeleri anlatan Kalaycı, asgari ücretin vergilendirilmesinin sosyal devlet anlayışıyla bağdaşmadığını, bu nedenle asgari ücret üzerindeki vergi uygulamasının kaldırılması gerektiğini ifade etti.

KOBİ'lere verilen kredinin onları rahatlattığını belirten Kalaycı, "Sanayi ve ticaret erbabı ile vatandaşların sorunlarına çözüm getirecek ekonomik tedbirlerin alınmasına devam edilmelidir." dedi.

Mustafa Kalaycı, çiftçilerin zor durumda olduğunu ve onlar için acilen tedbir paketi açıklanmasını gerektiğini sürekli olarak dile getirdiklerini anlattı.

Çiftçilerin bankalara borcunun 104 milyar lirayı aştığını, çiftçilerin her şeyinin ipotekli olduğunu söyleyen Kalaycı, Ziraat Bankasının çiftçiyi daha fazla desteklemesi ve onları, faizi yüksek özel bankalara gitmekten kurtarması gerektiğini vurguladı.

Mustafa Kalaycı, "Çiftçimize ve üreticimize sahip çıkılmalı, ithalata dayalı üretimden vazgeçilmelidir." diye konuştu.

- Sakarya'daki tank palet fabrikası

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, Sakarya'daki tank palet fabrikasının özelleştirilmesi konusunda, "Bu özelleştirmeyle, bir devlet tekelini bir özel sektör tekeli haline geçirmiş oluyoruz. Bu özel sektör bunu kime satacak? Öncelikle Türk ordusuna satacak. Peki satarken tekel fiyat mı yoksa daha makul bir fiyat mı uygulayacak? Tekel özel sektöre geçtiği zaman, devleti soymanın da yolunu bulmuş olur." değerlendirmesini yaptı.

Bu teklifin, tek bir siyasetçi ve onun emrinde çalışan bürokratlar tarafından hazırlandığını savunan Katırcıoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın, atadığı bakanlarıyla birlikte hazırladığı metin önümüze geldi. Normalde hükümetin bize, 'Şuna ihtiyacım var' demesi ve bizim de o konuyla ilgili kanuni düzenleme yapmamız lazım." dedi.

- "Yürütme burada yok, eleştirilere kim cevap verecek?"

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Mecliste dördüncü torba teklifin görüşüldüğünü belirterek, "100'ün üzerinde madde geçti. Peki derin ekonomik krize derman olacak bir madde sayabilir miyiz? Sayamayız. Bu teklifte de krize derman olacak bir madde yok." eleştirisinde bulundu.

"Torba teklif" uygulaması şeklinde yasama çalışması yapılmasının doğru olmadığını belirten Kuşoğlu, "Bu şekilde yasama yapma olamaz. 11. kalkınma planı geldiği zaman bunu burada nasıl görüşeceğiz? O da mı diğer teklifler gibi bir kaç milletvekili vasıtasıyla imzalanarak getirilecek? Yürütme burada yok. Peki eleştirilere kim cevap verecek?" diye sordu.

Teklifle, 11 ayrı kanunda değişiklik yapıldığını, teklifin ilgili tali komisyonlarda görüşülmediğini, ilgili kamu kuruluşları ve meslek kuruluşlarının görüşlerinin alınmadığını kaydeden Kuşoğlu, "Teklifin kabineden geldiği belli ama teklif milletvekili imzasıyla sunuluyor. Soracağımız soruları kim yanıtlayacak? Bu sistemin bu şekilde devam etmesi mümkün değil, değişmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.