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Ekonometri Seminerinde sertifikalar verildi

İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF)’nde düzenlenen Ekonometri Yaz Semineri sona erdi.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 15:25
Ekonometri Seminerinde sertifikalar verildi

İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF)’nde düzenlenen Ekonometri Yaz Semineri sona erdi. Seminer sonunda kursiyerlere sertifikaları düzenlenen törenle verildi.


İnönü Üniversitesinden ve farklı üniversitelerden akademisyenlerin katılımıyla İİBF Konferans Salonu’nda gerçekleşen programda ilk olarak söz alan Doç. Dr. Fatma Zeren, veri analizlerinin yanlış kullanılması ve yeterli bilgisi olmayan kişiler tarafından eğitimlerin verilmesini önlemek adına seminerin düzenlendiğini belirterek, doğru bilgiye erişim sağlanması adına Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden veri analist uzmanlarının eğitim programına katıldığını söyledi.


Her yıl eğitim sonrasında olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Zeren, “Türkiye genelinde akademik yayın sayısı ve niteliğinde artış olmasına vesile olduk.Bunun yansıra akademik etkileşimler, soysal etkileşimler ve dostluklar geliştirdik” dedi.


İİBF Dekanı Prof. Dr. Recep Karabulut ise katılımcılara teşekkür ederek, “2016 yılında başlatmış olduğumuz ve bu yıl dördüncü yılını tamamladığımız Ekonometri Yaz Okulları devam ediyor. Artarak ve büyüyerek devam ediyor. İlk yılında üç konuyu temel alan programımız bu yıl sekize çıkartılmıştır. Özellikle genç araştırmacıların, araştırmalarında daha çok çalışmalar ürettiği, makaleler ürettiğini de ifade etmek istiyorum.” ifadelerine yer verdi.


Finans sektörünün de ekonometri için ciddi oranda kullanıldığını vurgulan Karabulut, “Elimizde veri çok ama bu verileri nasıl kullanacağımızı, nasıl sonuçlandıracağımızı gibi sorular karşımıza çıkıyor. Hatta ekonometri modelleri ve ekonometrik çalışmalar o kadar ön plana çıktı ki kendimiz finans alanında yaptığımız kongrelerde yüksek dozda ekonometriye tutuluyor. Bizim görebildiğimiz özellikle finans dünyasında ekonometri çok ciddi bir şekilde kullanıldığı neredeyse finansın unutulup ekonometriye dönüştürüldüğü eleştiriler arasındadır” şeklinde konuştu.


Dekan Karabulut, düzenlenen seminere katılan kursiyerlerin katılımından memnun kaldığını belirterek hem İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adına hem de üniversite adına gurur verici bir durum olduğunu söyleyerek, “Bu seneki bizim bu programımıza yaz okulumuza 60’a yakın kursiyerimiz var. Beş üniversiteden de saygı değer hocalarımız var. Sakarya,Anadolu, Cumhuriyet, İskenderun Teknik Üniversitelerinden katılımcılar burada yer almaktadır. Bu kadar katılımcının farklı üniversiteden gelmesi ayrıca üniversitemiz adına hem da fakültemiz adına guru verici bir durumdur. Ben bu ekonometri kurslarının devamını ve ileride de hepinizin birer ekonometriyer olarak önümüzdeki yıllarda görmek isteriz” diye konuştu.


Programın ardından kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 15:25
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