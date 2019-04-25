Ekolojik Kreş’ten uçurtma şenliği Döşemealtı Belediyesi Ekolojik Kreşi öğrencileri, düzenledikleri uçurtma şenliğiyle baharın tadını çıkardı.

Döşemealtı Belediyesi Ekolojik Kreşi öğrencileri, düzenledikleri uçurtma şenliğiyle baharın tadını çıkardı.

Döşemealtı Belediyesi Şehit Er Tevfik Cebeci Spor Tesislerinde gerçekleştirilen etkinlikte, Ekolojik Kreşin minikleri, hem güzel bir gün geçirdi, hem de baharın tadını çıkardı. Minikler uçurtmalarla görsel şölen oluştururken, öğretmenleri ile birlikte alanda gönüllerince eğlenen çocuklar uçurtma uçurmanın keyfini yaşadı. Güzel havayı fırsat bilen çocuklar, uçurtmanın yanı sıra futbol ve farklı oyunlar oynadı.

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