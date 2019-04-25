0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Ekolojik Kreş’ten uçurtma şenliği

Döşemealtı Belediyesi Ekolojik Kreşi öğrencileri, düzenledikleri uçurtma şenliğiyle baharın tadını çıkardı.

25 Nisan 2019 Perşembe 13:11
Ekolojik Kreş’ten uçurtma şenliği

Döşemealtı Belediyesi Ekolojik Kreşi öğrencileri, düzenledikleri uçurtma şenliğiyle baharın tadını çıkardı.


Döşemealtı Belediyesi Şehit Er Tevfik Cebeci Spor Tesislerinde gerçekleştirilen etkinlikte, Ekolojik Kreşin minikleri, hem güzel bir gün geçirdi, hem de baharın tadını çıkardı. Minikler uçurtmalarla görsel şölen oluştururken, öğretmenleri ile birlikte alanda gönüllerince eğlenen çocuklar uçurtma uçurmanın keyfini yaşadı. Güzel havayı fırsat bilen çocuklar, uçurtmanın yanı sıra futbol ve farklı oyunlar oynadı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 13:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ERÜ’de Özel Hukukun Güncel Meseleleri Konulu Sempozyum Düzenlendi
    1. ERÜ’de Özel Hukukun Güncel Meseleleri..
    2. Resmen açıkladı! Trump'a bomba rakip
    3. Sivas’ta inadına patates üretilecek
    4. Zeka küpleri yarıştı
    5. Real Madrid, 39 yaşındaki Reyes'in..
    6. Yalova Valisi Erol yaz sezonunu..
    7. 1 Mayıs 2019 nerede kutlanacak 1 Mayıs..
    8. Ufuk Turu Toplantıları ’Sosyal..
    9. 7. Uluslararası İstanbul Akıllı..
    10. Kayseri İl Mili Eğitim Müdürü..
    11. Kütahya’da bitkisel üretim değeri..
    12. Kütahya Tarım Fuarı açıldı
    13. THY Euroleague’de play-off üçüncü..
    14. İzmir'de göçmenler için psikososyal..
    15. Serbest piyasada altın fiyatları
    16. Ekolojik Kreş’ten uçurtma şenliği
    17. Sultanahmet'te dünyanın en büyük "lale..
    18. Pekin’de asansör kazası: 11 ölü
    19. Aşı olmak orucu bozar mı? İğne..
    20. Süryani Ortodoks liderden saldırı..
    21. "Lider Çocuk Tarım Kampı" başladı
    22. Anestezi orucu bozar mı? | Orucu bozan..
    23. Yeni Zelanda askerleri atalarını..
    24. Kocaeli Şehir Tiyatroları, İstanbul’da..
    25. Abdest alırken yanlışlıkla su yutmak..
    26. ATO heyeti THY’nin direkt uçuşuyla..
    27. Borsa günün ilk yarısında geriledi
    28. Bursa’da çamur yağdı, oto yıkamacılar..
    29. İtalya'dan yürüyerek Çin'e gidiyor
    30. Büyükşehir Muğla’ya 2 milyar 737..
    Hanri'yi 'Türk yaptık' derken Arife'leri kaybettik
    Hanri'yi 'Türk yaptık' derken Arife'leri kaybettik
    FETÖ'cüler darbe sinyalini sosyal medyadan vermiş!
    FETÖ'cüler darbe sinyalini sosyal medyadan vermiş!
    'Uluyan' MHP'li vekile Bahçeli'den destek
    'Uluyan' MHP'li vekile Bahçeli'den destek
    BBP Lideri Mustafa Destici'den "Türkiye ittifakı" açıklaması: Güçlü Türkiye idealinde...
    BBP Lideri Mustafa Destici'den "Türkiye ittifakı" açıklaması: Güçlü Türkiye idealinde...
    Avrupa ülkesinden Türkiye açıklaması: Oyun oynuyorlar
    Avrupa ülkesinden Türkiye açıklaması: Oyun oynuyorlar

    Günün Karikatürü

    25 Nisan 2019
    Siyonistler dünyayı zehirlemeye devam ediyor
    Siyonistler dünyayı zehirlemeye devam ediyor
    Türkiye’ye karşı ‘Ermeni taburu’
    Türkiye’ye karşı ‘Ermeni taburu’