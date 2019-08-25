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Ekol Göz Menemenspor - Hatayspor maçının ardından

TFF 1.

25 Ağustos 2019 Pazar 22:00
Ekol Göz Menemenspor - Hatayspor maçının ardından

TFF 1. Lig’in 2. haftasında Hatayspor’un deplasmanda Ekol Göz Menemenspor’u yendiği maçın ardından teknik adamlar karşılaşmayı değerlendirdi.


TFF 1. Lig’in 2. hafta mücadelesinde Hatayspor deplasmanda Ekol Göz Menemenspor’u 4-0 yenerken, teknik adamlar maçın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kırmızı karttan sonra oyun dengelerinin bozulduğunu belirten Ekol Göz Menemenspor Teknik Sorumlusu Mehmet Nuri Adıgüzel, “İlk yarım saat Hatayspor ile başa baş oynadık. Ancak gördüğümüz talihsiz kırmızı karttan sonra oyun dengemiz tamamen bozuldu. Güçlü ve geçen sezon Süper Lig’in kapısından dönen bir takıma karşı oynadık. Eksiklerimiz var biliyoruz. Ancak ilerleyen haftalarda eksiklerimizi tamamlayacağız ve Menemenspor bu ligin iyi takımlarından olacak” dedi.



Hatayspor cephesi


İzmir’e galibiyet için geldiklerini belirten Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut ise skordan memnun olduğunu söyledi. Palut, “İlk haftadaki galibiyetimizin ardından bu maçı da kazanıp iyi başlangıcımızı sürdürmek istiyorduk. Bununla beraber oyunumuzu da geliştirmek niyetindeydik. Menemenspor maça agresif başladı ancak bu dakikalarda da pozisyonlar bulduk ve pozisyon vermedik. Kırmızı kartın ardından oyun tamamen hakimiyetimize geçti. İkinci yarıda rakibimiz top çevirmeye çalışırken çok pozisyon bulduk. İyi oynadık ancak rakibin eksik kalmasının da bunda payı vardı. Oyuncularımı kutluyorum” dedi. Menemenspor’un gördüğü kırmızı kartı da değerlendiren Palut, “Açıkçası ilk sarı kartı görmedim. Ancak ikinci sarı kartta rakip oyuncunun bizim oyuncumuzun tendonuna bastığını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 22:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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