Ekol Göz Menemenspor - Akhisarspor maçının ardından

TFF 1. Lig’in 4. haftasında Akhisarspor’un deplasmanda Ekol Göz Menemenspor’u tek golle geçtiği maçın ardından teknik adamlar karşılaşmayı değerlendirdi.

TFF 1. Lig’de Akhisarspor’un deplasmanda Ekol Göz Menemenspor’u yendiği karşılaşmanın ardından teknik adamlar müsabakayı değerlendirdi. Haftayı mağlubiyetle kapatan Ekol Göz Menemenspor Teknik Sorumlusu Mehmet Nuri Adıgüzel, futbol şanslarının yanlarında olmadığını söyledi. Adıgüzel, “Akhisarspor ilk yarıda baskıyı kurdu. Biz savunmada kaldık ardından da dengeyi sağladık. İkinci yarının ilk 10 dakikasında rakibin baskılarına önlem alınca kontrolü sağladık. Rakip eksik kalınca baskımız arttı ancak talihsiz bir penaltı golüyle geriye düştük. Her şeyi yaptık fakat golü bulamadık. Bugün futbol şansımız yanımızda değildi. Önümüzdeki haftalarda daha iyi bir takım olacağız” dedi.

Akhisarspor cephesi

Haftayı galibiyetle kapatan Akhisarspor’da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, galibiyeti taraftarlarına armağan etti. Altıparmak, “Sonucu açısında önemli bir galibiyet aldık. İlk haftadan beri süregelen pozisyona girip gol atmama sıkıntımız bu maçta da devam etti. Bunlara daha çok çalışacağız. 25 orta 10 şut ve net pozisyonlar girdiğimiz maçı son dakikalarda girdiğimiz maçı kazanmamız önemliydi. Eksik kaldıktan sonra oyuncularımı gösterdikleri performanstan dolayı kutluyorum. Ligin ilk haftalarında bu maçlar zor olur. Bu galibiyet Akhisar’dan gelen taraftarımıza armağan olsun. Yolun çok başındayız ve eksiklerimizi tamamlayacağız” diye konuştu.