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Eko Şov Ritim Grubuna Nilüferliler hayran kaldı

Tepebaşı Belediyesi Eko Şov Ritim Grubu, Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği 5.

24 Nisan 2019 Çarşamba 13:57
Eko Şov Ritim Grubuna Nilüferliler hayran kaldı

Tepebaşı Belediyesi Eko Şov Ritim Grubu, Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği 5.Tohum Takas Şenliği’nde sahne aldı.


Tepebaşı Belediyesi’nin temizlik işleri personelinden oluşturduğu Eko Şov Ritim Grubu, Bursa Nilüfer 5.Tohum Takas Şenliği kapsamında sahne aldı. Programda konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Konseri baştan sona büyük bir zevkle izledim. Çok başarılılar. Görev alan tüm arkadaşları tebrik ediyorum” dedi ve Tepebaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Dr. Alev Kulaç’a çiçek takdim etti.


Kulaç ise ev sahipliğinden dolayı Nilüfer Belediyesi’ne ve konsere eşlik eden izleyicilere teşekkür etti.


Nilüfer 5.Tohum Takas Şenliği’ne renk katan Eko Şov Ritim Grubu, Çöpçüler, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi şarkıları seslendirerek, konseri izlemeye gelenlere eğlenceli dakikalar yaşattı. Konser, İzmir Marşı ile son buldu.

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 13:57
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