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Ekmeklerini çöplükten çıkarıyorlar

Konya'nın Beyşehir ilçesinde evsel atıkların döküldüğü çöp toplama merkezinde çalışan işçiler, katı atık malzemeleri toplayarak ailelerinin geçimlerini sağlıyor

09 Nisan 2019 Salı 10:13
Ekmeklerini çöplükten çıkarıyorlar

KONYA (AA) - Konya’nın Beyşehir ilçesinde evsel atıkların döküldüğü çöp toplama merkezinde çalışan işçiler, ekmek parasını çöplükte ayrıştırma yaparak kazanıyor.

Şamlar Mahallesi yolundaki evsel atıkların döküldüğü çöp toplama merkezi, geri dönüşüm işi yapan işçilere ekmek kapısı oldu. Çöp toplama merkezinde aralarında yabancı uyrukluların da olduğu toplam 8 kişi çalışıyor.

Günün ilk ışıklarıyla çöplerin döküldüğü merkezde katı atık malzemelerini toplayan işçilerin mesaisi gün boyu sürüyor.

Ekipbaşı olarak çalışan işçilerden Erdal Umar, Şanlıurfa'dan bu iş için Beyşehir'e geldiğini söyledi.

Türkiye'nin pek çok ilinde yıllardır bu işin kendisine geçim kapısı olduğunu ifade eden Umar, şunları kaydetti:

"Ekmeğimizi çıkardığımız bu çöp toplama merkezinde 3 yıldır eşimle çalışıyorum. Bize ekmek kapısı sağlayan çöp toplama merkezinde diğer çalışan arkadaşlarla birlikte barakalarda kalıyoruz. Yani 24 saatimiz de burada geçiyor. Mesaimiz sabah 08.00'de başlıyor, akşam 17.00'de bırakıyoruz. Yaz kış buradayız. Kışın soğuk hava şartları, yaz döneminde ise buradaki koku işimizi zorlaştırsa da buna dayanmak ve geçim için çalışmak zorundayız."

- "Günlük kazancımız 60-70 lira civarında"

Umar, pet, plastik, hurda, teneke, maden, çuval, naylon, karton gibi malzemeleri çöplükteki diğer malzemelerden ayrıştırarak çuvallara topladıklarını dile getirerek, "Günlük ortalama 1,5-2 tona yakın atık topluyoruz. Daha sonra bunları geri dönüşüm firmasına gönderiyoruz. Günlük kazancımız 60-70 lira civarında oluyor." diye konuştu.

Geri dönüşüm emekçilerinden Fatih Deveci de zor bir işin üstesinden gelmeye çalıştıklarını vurgulayarak, "Yaptığımız işten memnunum. Çünkü çöpten de olsa alnımın teriyle ekmek parası kazanıyorum." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 10:13
  1. Beyşehir
  2. çöp toplama merkezi
  3. evsel atıklar
  4. geri dönüşüm
  5. işçiler

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