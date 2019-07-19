Ekmekler değerleniyor, hayvanlar doyuruluyor

Kent genelinde yürütülen sosyal projeler ile Manavgat halkının paylaşma duygusunu pekiştiren Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, şimdi de “Bayat Ekmek Kutusu” projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında şantiyelerde bayat ekmek kutuları imal edildi.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in talimatları doğrultusunda harekete geçen Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, şantiyelerinde Bayat Ekmek Kutuları imal etti. Belediye çalışanları tarafından yapılan 15 adet bayat ekmek kutusu, kentin belirli noktalarına yerleştirildi. Emek, Şelale, Aydınevler, Bahçelievler, Aşağı Pazarcı, Aşağı Hisar, Yukarı Hisar ve Mimar Sinan Mahallelerine yerleştirilen bayat ekmek kutularında biriken ekmeklerin Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağı’ndaki hayvanlar için veya sokak hayvanlarını beslemek amacıyla vatandaşlarımız tarafından alınabileceği belirtildi.

Öz kaynaklar hizmete dönüşüyor

Manavgat Belediyesi’nin kendi öz kaynaklarıyla hayata geçirdiği “Bayat Ekmek Kutusu” kent halkı tarafından büyük bir beğeniyle karşılandı. Vatandaşlar, projenin insani değerlerle örtüştüğünü söyledi. Kent halkı “Manavgat Belediye Başkanımız Şükrü Sözen’in hayata geçirdiği sosyal projeler ve Manavgat Belediyesi’nin öz kaynaklarını tasarruf ederek hizmete dönüştürmesi, bizlerin paylaşma duygusunu ortaya çıkarmada vesile oluyor" ifadelerinde bulundu.

"Çöp değil ekmek kutusu"

Başkan Sözen ise belediyecilik hizmetlerinde her zaman tasarrufu ve üretimi benimsediklerini söyleyerek hayata geçirilen “Bayat Ekmek Kutusu” projesinin kent halkı ile bir köprü görevi gördüğünü dile getirdi. Sözen, “Sosyal belediyecilik ilkesiyle kent halkına hizmet verdiğimiz projelerimize önem veriyoruz. Hayata geçirdiğimiz “Bayat Ekmek Kutusu” projesi, bu çevrede en az bizler kadar yaşama hakkına sahip olan hayvanlarımızı beslemek ve onları yaşatmak için çok iyi bir çalışma. Tüm vatandaşlarımızı destek vermeye davet ediyorum. Bayat ekmeklerini çöpe atmasınlar, burada değerlendirsinler. Hayvanlarımızı beslemek için kullanalım” dedi.

Sözen, bayat ekmek kutularının bazı vatandaşlar tarafından tam olarak algılanamadığını da belirterek, çöp olarak kullandığından da yakındı. Başkan Sözen, “Bayat ekmek kutularımız kesinlikle çöp kutusu değildir. Vatandaşlarımız lütfen bu kutulara çöplerini atmasınlar” diye uyardı.