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Ekmek yaparken balkondan düşen kadın öldü

26 Mart 2019 Salı 19:45
Ekmek yaparken balkondan düşen kadın öldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde ekmek pişirdiği evinin balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti.

Kamışlı Mahallesi'ndeki birinci kattaki evinin balkonunda ekmek yapan Şengül Yalçın (40), dayandığı briketlerin bazılarının yıkılması nedeniyle dengesini kaybederek, düştü.

Haber verilen 112 Acil Servis ekiplerince Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan Yalçın, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 19:45
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