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Ekmek teknesi 2 aydır su altında

Silivri’nin Değirmenköy Mahallesi’nde geçimini çiftçilikle sağlayan yaşlı adamın traktörü, yaklaşık 25 metre derinliği olan gölete düştü.

18 Temmuz 2019 Perşembe 13:44
Ekmek teknesi 2 aydır su altında

Silivri’nin Değirmenköy Mahallesi’nde geçimini çiftçilikle sağlayan yaşlı adamın traktörü, yaklaşık 25 metre derinliği olan gölete düştü. Yaşlı adam 2 aydır suya gömülü vaziyetteki traktörünün çıkarılması için yetkililerden yardım bekliyor.



Olay, geçtiğimiz Haziran ayının başlarında Silivri’nin Değirmenköy Mahallesinde meydana geldi. Geçimini çiftçilikle sağlayan Hasan İşcan, hayvanlarına vermek üzere ot biçtiği sırada traktörün vitesinin boşa çıkmasından dolayı yoldan çıkarak aktif olmayan kum ocağının açtığı yaklaşık 25 metre derinliği olan gölete düştü.



"Kanser hastası bir babam var ve ben ona bakmak için köyden dışarı çıkamıyorum "


Olayı anlatan Hasan İşcan “Hayvanlarıma vermek amacıyla buraya ot biçmeye geldim. İşim bittiğinde otları yükledim ve eve gelmek için traktörüme bindim. Vites bir anda boşa çıkınca traktörün hakimiyetini kaybettim. Üzerinden zor atladım. Traktörüm aşağıya römorku ile birlikte uçtu. Ramazan Bayramı’nın arefesinden beri bu suların içinde, Jandarmaya, Kaymakamlığa gittim, beni itfaiyeye gönderdiler. İtfaiye geldi gerekli incelemelerini yaptı ancak suyun çok derin, zeminin balçık olduğunu ve yardımcı olamayacaklarını belirterek ayrıldılar. Kanser hastası bir babam var ve ben ona bakmak için köyden dışarı çıkamıyorum. Günlük yevmiye ile iş bulduğumda çalışıyor evimin geçimini sağlamaya çalışıyorum. Özel vinçle çıkaralım dedik, ancak gelenler bize 23 bin lira hesap çıkardılar, benim traktörüm o parayı etmez zaten. O parayı verecek gücüm yok. Yetkililerden devlet büyüklerimizden yardımcı olmalarını, ekmek teknemin bir an önce düştüğü yerden çıkarılması için bana yardım etmelerini istiyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 13:44
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