0553 313 94 23

Ekmek satışındaiki şey isteniyor

Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, fırınlarda naylon poşetin ücretli olmasını ve İstanbul'un bazı ilçelerinde sürdürülen kağıt ambalajın kullanılması gerektiğini belirterek, "Ekmeğe zarar vermeyen ve geri dönüşümü kolay kağıt ambalaj kullanılması hem atıkları önlüyor hem de ekmeğin bayatlama süresi iki kat uzatıyor." dedi.

23 Şubat 2019 Cumartesi 12:19
Ekmek satışındaiki şey isteniyor

Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, fırınlarda naylon poşetin ücretli olmasını ve İstanbul'un bazı ilçelerinde sürdürülen kağıt ambalajın kullanılması gerektiğini belirterek, "Ekmeğe zarar vermeyen ve geri dönüşümü kolay kağıt ambalaj kullanılması hem atıkları önlüyor hem de ekmeğin bayatlama süresi iki kat uzatıyor." dedi.

Kolivar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan düzenleme kapsamında 1 Ocak 2019'dan itibaren plastik alışveriş poşetlerinin, tüm satış noktalarından ücretli temin edilebildiğini anımsattı. Ancak düzenleme kapsamında eczane ve fırınlarda naylon poşetlerin ücretli yapılmadığına dikkati çeken Kolivar, bu durumun tüketicilerce suistimal edildiğini iddia etti.

Fırınlarda da naylon poşetlerin ücretli olması gerektiğini savunan Kolivar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz İstanbul'un bazı ilçelerinde daha önce ekmekte kağıt ambalaj dönemini başlatmıştık. Bu uygulama başta Bayrampaşa olmak üzere bazı ilçelerde belediyelerin de kısmi desteğiyle sürdürülüyor. Fırıncılar olarak ekmek satışında naylon poşetin ücretli olması ve kağıt ambalaj kullanılmasını öneriyoruz ve talep ediyoruz. Ekmeğe zarar vermeyen ve geri dönüşümü kolay kağıt ambalaj kullanılması hem atıkları önlüyor hem de ekmeğin bayatlama süresi iki kat uzatıyor."

 

- "Amacımız ekmeğin el değmeden hijyenik bir şekilde tüketiciye ulaşması"

 

Kolivar, daha önce başlatılan bir uygulama kapsamında ekmek üretiminde hijyen kurallarına uyulması için, fırınlara ekmeği poşetlerken kullanılması için pratik eldivenler dağıtıldığını anımsattı.Böylece tezgahtarın ekmeğe dokunmasının önüne geçilmesinin amaçlandığını dile getiren Kolivar, özellikle ruhsatlı ve denetlenen fırınların hijyen kurallarına uyduğunu söyledi.

Kolivar, vatandaşların marketlerde sıcaklığını veya tazeliğini kontrol etmek için ekmeğe çıplak elle dokunabildiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yüzden istiyoruz ki kağıt ambalaj tüm İstanbul'da geçerli olsun. Şu anda bu uygulama bazı ilçelerde fırıncıların isteğiyle sürdürülüyor. Kağıt ambalaj kullanılırsa ekmeğin bayatlama süresi 2 kat uzuyor. Günümüzde 24 saatte bayatlayan ekmek bu sayede 48 saatte bayatlıyor. Ekmeklerimizde rutubet oranı yüzde 38. Bu oran yüksek olduğu için üretiminde katkı olmazsa hemen yeşillenmeye başlar. Paket içerisindeki uzun ömürlü ekmekler mutlaka katkılı oluyor. Kağıt ambalajın da naylon poşet kadar maliyeti var. Bizim derdimiz ekmeğin hijyenik, steril, sağlıklı bir şekilde el değmeden vatandaşa ulaşması."

 

- "Ekmekte israfı ve zammı önlemenin yolu fırıncıdan geçiyor"

 

Kolivar, İstanbul'da 3-4 yıldır ekmeğe zam yapılmadığını ancak maliyetlerin arttığını savunarak, zammın geciktirilmesi konusunda bazı projeleri olduğunu söyledi.

İstanbul'daki ruhsatsız fırınların haksız rekabete yol açtığını dile getiren Kolivar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Maliyetler çok arttı. Biz bu maliyetlere göğüs germek için daha fazla ekmek satmak zorundayız. Araştırma sonuçlarına göre en çok israf zincir marketlerde oluyor. Çünkü ne kadar satılır gibi derdi yok. Müşteri geri dönmesin diye bol bol alıyor ve üretiyor kalanı iade ediyor veya çöpe atıyor. Aynı şekilde durum bakkallarda da böyle. Bu konuda ekmek sadece fırında satılsın. En azından zincir marketler ekmek satmasın. Tüketici temiz ve hijyenik ekmeğini fırından alsın. Bu sayede fırıncılar da bir nebze rahatlar. Yani ekmekte israfı ve zammı önlemenin yolu fırıncılardan geçiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bize yetki versin israf işini biz çözeriz"

 

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 12:19
  1. İstanbul
  2. Cihan Kolivar
  3. Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan: "Fırat'ın doğusunu güvenli hale getirdiğimizde milyonlarca Suriyeli evlerine dönecek. Gelin, Türkiye'nin çabasına destek olun."
    1. Erdoğan: "Fırat'ın doğusunu güvenli..
    2. Trabzonspor, Ümraniyespor maçı..
    3. Belediyeden bisiklet kullananlara bin..
    4. Hassa’da dernek açılışı
    5. 5. Ortopedi ve Travmatoloji..
    6. Yeşilyurt Belediyesi hizmette öncülük..
    7. İYİ Partili Parlak, çalışmalarını..
    8. Şampiyon Mustafakemalpaşa Belediye Spor
    9. Tekirdağ beyaza büründü
    10. Çocukların uzay yolculuğu
    11. Erciş’in sembol ismi vefat etti
    12. Optimum’da “Garaj Günleri İndirimleri”..
    13. Tersane İstanbul Temel Atma Töreni
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Münbiç) En az..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Güvenli..
    16. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    17. Endonezya'da 5,1 büyüklüğünde deprem!..
    18. Başakşehir Bursaspor maçı ne zaman..
    19. Erdoğan: "Diyoruz ki 'Gelin İdlib..
    20. 16. Uluslararası ODTÜ Robot Günleri..
    21. Pınar Karşıyaka'da Bauermann dönemi..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün Avrupa..
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün Suriye..
    24. "Türkiye, sahip olduğu spor..
    25. Ruhani'den özeleştiri: 45 yıl önceki..
    26. Alanyaspor Kasımpaşa ne zaman saat..
    27. İki yıl gözlemledi! Türk astronom..
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dokuma..
    29. MKE Ankaragücü, Büyükşehir Belediye..
    30. Kocamaz’ın DP’den Büyükşehir..
    AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu!
    AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu!
    Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler savurdu: 20 dakikalık işiniz var
    Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler savurdu: 20 dakikalık işiniz var
    Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
    Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...

    Günün Karikatürü

    23 Şubat 2019
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu