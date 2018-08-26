Ekmek kuyruğunda silahlı kavga: Yaralılar var
Şanlıurfa'da ekmek kuyruğu esnasında çıkan silah kavgada 7 kişinin yaralandığı bildirildi.26 Ağustos 2018 Pazar 13:20
Şanlıurfa'da ekmek sırası nedeniyle çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı.
İddiaya göre, merkez Haliliye ilçesinin Ahmet Yesevi Mahallesi'nde fırında ekmek alma sırası nedeniyle isimleri henüz belirlenemeyen 2 kişi arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Tarafların yakınlarının da katılmasıyla sokağa taşan kavgada, taraflar birbirlerine taş, sopa ve pompalı tüfekle saldırdı.
Olay yerine gelen polis ekiplerinin havaya ateş açmasıyla sonlandırılan kavgada 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri ve özel araçlarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, olaya karıştığı iddiasıyla 7 kişiyi gözaltına aldı.
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