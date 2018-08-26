0553 313 94 23

Ekmek kuyruğunda silahlı kavga: Yaralılar var

Şanlıurfa'da ekmek kuyruğu esnasında çıkan silah kavgada 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

26 Ağustos 2018 Pazar 13:20
Ekmek kuyruğunda silahlı kavga: Yaralılar var

Şanlıurfa'da ekmek sırası nedeniyle çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı.

İddiaya göre, merkez Haliliye ilçesinin Ahmet Yesevi Mahallesi'nde fırında ekmek alma sırası nedeniyle isimleri henüz belirlenemeyen 2 kişi arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Tarafların yakınlarının da katılmasıyla sokağa taşan kavgada, taraflar birbirlerine taş, sopa ve pompalı tüfekle saldırdı.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin havaya ateş açmasıyla sonlandırılan kavgada 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri ve özel araçlarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olaya karıştığı iddiasıyla 7 kişiyi gözaltına aldı.

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 13:20
  1. Şanlıurfa
  2. ekmek kuyruğu
  3. silahlı kavga

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tehlikeli mesai kameralara böyle yansıdı
    1. Tehlikeli mesai kameralara böyle yansıdı
    2. DGS havacılık ve uzay mühendisliği..
    3. Kayseri'de korkunç kaza! Aynı aileden..
    4. "Bir gün büyük İslam Devleti kurulacak!"
    5. Fenerbahçe'de Cocu depremi! 'Hemen..
    6. Bakan Albayrak'tan Malazgirt Zaferi..
    7. Profesörden Ebubekir Sofuoğlu’ndan..
    8. Mustafa Varank'tan uçakta sürpriz..
    9. DGS halkla ilişkiler ve reklamcılık..
    10. Kask kullanan sürücü kurtuldu, kasksız..
    11. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'ten..
    12. Ekmek kuyruğunda silahlı kavga:..
    13. Yahudi yerleşmecilerden Mescid-i..
    14. Faciaya davetiye çıkardılar! Küçük..
    15. Reklâmlar çocukları alışveriş çılgını..
    16. Fenerbahçe Bruno Varela ile anlaştı mı?
    17. İBB Beyaz Masa'dan CHP'li Mahmut..
    18. Kazdığı kuyuya düştü
    19. Kevin Trapp Fenerbahçe'ye mi transfer..
    20. Bu kadarına pes! Fotoğraf için küçük..
    Egemen Bağış, Yunan devlet ajansına konuştu: Sanki birileri...
    Egemen Bağış, Yunan devlet ajansına konuştu: Sanki birileri...
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    Rusya gitti ABD geldi! Ukrayna'da şaşırtan görüntü
    Rusya gitti ABD geldi! Ukrayna'da şaşırtan görüntü
    Taksim'de provokatif eylem! Aralarında HDP ve CHP milletvekilleri de var
    Taksim'de provokatif eylem! Aralarında HDP ve CHP milletvekilleri de var
    Avustralyalı politikacı Müslümanlara çirkince saldırdı, duygu dolu cevaplar aldı
    Avustralyalı politikacı Müslümanlara çirkince saldırdı, duygu dolu cevaplar aldı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Tartıştığı adamın kolunu bileğinden kesti!
    Tartıştığı adamın kolunu bileğinden kesti!
    Duterte'den ABD'nin F16 teklifine ret! "İşe yaramazlar"
    Duterte'den ABD'nin F16 teklifine ret! "İşe yaramazlar"