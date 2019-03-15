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Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası" kapsamında Samsun Rizeliler Kültür ve Dayanışma Derneği iş birliği, Canik Halk Eğitim Merkezi Aşçılık Kursu katkısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

15 Mart 2019 Cuma 18:22
Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası" kapsamında Samsun Rizeliler Kültür ve Dayanışma Derneği iş birliği, Canik Halk Eğitim Merkezi Aşçılık Kursu katkısıyla etkinlik gerçekleştirildi.


AVM’de gerçekleştirilen etkinlikte açıklamalarda bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Samsun Şube Müdürü Derya Şahiner, tam buğday ekmeği tüketiminin Sağlık Bakanlığı tarafından tavsiye edildiğini belirterek, “Besleyici değer yüksel olan tam buğday ekmeği, hipertansiyonun engellenmesine, böbreklerin korunmasına, bazı kanser türlerinin önlenmesine yada tedavi edilmesine, vitamin ve mineral yetersizliğinin giderilmesine, kilo verilmesine, kalp sağlığının korunmasına ve lif içeriğiyle, insülin düzeyindeki yükselmenin önlenmesine yardımcı olur” dedi.



“İki tane araştırma yaptık”


TMO Samsun Şube Müdürlüğünün yaptığı ekmek israfı araştırma sonuçlarını açıklayan Şahiner, “TMO tarafından ilki 2008, ikincisi 2012 yılında olmak üzere Türkiye’de ekmek üretimi ve tüketimini, tüketim alışkanlıklarını, ekmek israfının boyutlarını, israfın nerelerde ve ne şekilde gerçekleştiğini ortaya koyan 2 araştırma yaptırılmıştır. 2012 yılı araştırmasında ekmek israfının kötü niyetten ziyade ihmal ve bilgisizlikten kaynaklandığı, 2008 yılındaki ekmek israfının yüzde 20 artarak günde 6 milyon, yılda 2,17 milyar adede ulaştığı, yıllık ekonomik kaybı 1,6 milyar lira olduğu, ekmek israfının mazot, su, arazi, maya, tuz gibi israflara da yol açtığı ortaya çıkmıştır” diye konuştu.


Düzenlenen etkinliğe, Samsun Rizeliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Raci Tahsin Kosif, Canik Halk Eğitim Merkezi Aşçılık Kursu Eğitmeni Mürvet Keçe, kursiyerler ve çok sayıda davetli katıldı

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 18:22
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