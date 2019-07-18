Ekmek denetimleri artırıldı

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde zabıta fırınları denetledi.

Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler fırın ve unlu mamûl üreten işyerlerini denetledi. Belediye Başkanı Davut Aydın’ın talimatlarıyla gerçekleştirilen denetimlerde gramaj ve hijyen kontrolleri yapıldı. Mevcut kanun ve yönetmeliklere uygun üretim yapmayan, sağlık şartları ve gramaj anlamında uygunsuz bulunan ürünler toplatılarak gerekli cezaî işlemler yapıldığı denetimlerle ilgili olarak konuşan Aydın, “Halkımızın en temel gıda maddelerinden biri ekmektir. Her gün ve her eve giren ekmeğin, sağlıklı ve hijyenik şartlarda üretilmesi, vatandaşımızın sofrasına ulaşana kadar bu hijyen halkasının bozulmaması için belediye olarak kontrollerimiz devam edecektir” dedi.