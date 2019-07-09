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Ekmek artık “3D Yazıcı”nın ağzında

Pendik Belediyesi Meslek Akademisi’nde ücretsiz olarak verilmeye başlanan 3 D Modelleme Kursunda gençler hayallerindeki ürünleri önce tasarlayıp ardından 3 boyutlu yazıcıyla üretiyor.

09 Temmuz 2019 Salı 11:03
Ekmek artık “3D Yazıcı”nın ağzında

Pendik Belediyesi Meslek Akademisi’nde ücretsiz olarak verilmeye başlanan 3 D Modelleme Kursunda gençler hayallerindeki ürünleri önce tasarlayıp ardından 3 boyutlu yazıcıyla üretiyor. Endüstriyel tasarımda son teknolojiyi öğreten kurs, yoğun talep üzerine düzenlenmeye devam edecek.


“Tasarımdan üretime 3 D Modelleme Kursu”, Marmara Üniversitesi Ürün Geliştirme Merkezi Projesi (MÜRGEMER) kapsamında Pendik Belediyesiyle işbirliği yapılarak hayata geçirildi. İstanbul Kallkınma Ajansı tarafından desteklenen projede Teknopark İstanbul da proje ortaklarından biri. Toplam 10 gün süren eğitimde kursiyerler bilgisayar ortamında 3 boyutlu ürün tasarlamayı ve 3 boyutlu yazıcıdan üretmeyi öğrendiler.


Yoğun ilgi üzerine uzatıldı


Özellikle üniversiteden yeni mezun gençlerin yoğun ilgi gösterdiği kurs, gelen talepler üzerine Pendik Belediyesi Meslek Akademesi’nde düzenlenmeye devam edecek. Yeni kursların duyuru ve kayıtları da yine pendik.bel.tr üzerinden yapılacak.


Amaç ürün geliştirme kültürünü artırmak


MÜRGEMER Poje Yöneticisi Dr. Selim Hortamacıoğlu, endüsrtiyel ürün geliştirme konusunda 3D Modelleme eğitimini ilk kez bir belediyeyle birlikte düzenlediklerini belirterek, " Kursu tamamlayan öğrencilere tasarımlarını üretme ve teknik konularda merkez olarak destek vermeye devamAmacımızürün geliştirme kültürünü artırmak" dedi.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 11:03
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