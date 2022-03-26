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Avrupa Ekmek 10 avro olabilir
Avrupa

Ekmek 10 avro olabilir

Çiftçiler Birliği, tedarik zincirindeki sorunlar nedeniyle Almanya’da ekmek fiyatının 10 euroya yükselebileceği uyarısı yaptı ve “Buğday fiyatları iki kat zamlandı” dedi

Yeniakit Publisher
2022-03-26 08:10:00 -
Ekmek 10 avro olabilir

Rusya’nın Ukrayna'yı işgalinden sonra başlayan savaş, Avrupa genelinde gıda ürünlerinin fiyatlarında ciddi artışa neden oldu.

Sorun tedarik zinciri

Tedarik zincirinde yaşanan sıkıntı nedeniyle Almanya'da ekmek fiyatının 10 euroya yükselebileceği gündeme geldi. Schleswig Holstein Çiftçiler Birliği Başkan Yardımcısı Klaus Peter Lucht, 3-4 euroya satılan bir ekmeğin fiyatının yakında 10 euroya çıkabileceğini söyledi.

Yağ bulmak sıkıntı olacak

Almanya’da ekmek ve gıda fiyatlarının aşırı derecede yükselmesine, buğday fiyatlarının önceki seneye nazaran iki katına çıkmış olmasının sebep olduğu belirtiliyor. Lucht'a göre, ayçiçeği ile kolza yağı ve kayısı reçeli gibi bazı ürünler raflardan tamamen kaybolabilir. Bulması şu anda da zor olan ayçiçeği yağının raf fiyatı yüzde 28.8 oranında yükseldi.

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