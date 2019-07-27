Ekmeğini taştan çıkaran anne

Elazığ’ın Keban ilçesinde 2 çocuk annesi 47 yaşındaki ev hanımı Canan Öztürk, baraj kenarından topladığı taşları sanata dönüştürerek hem ekonomik kazanç elde etmeye başladı, hemde boş vakitlerini doldurdu. Sosyal medyadan aldığı sipariş üzerine Kıbrıs ve Almanya’ya kadar ürünlerini gönderen Öztürk’ün ekmeğini taştan çıkarması ise çevresindeki herkese örnek oldu.

İlçede yaşayan 2 çocuk annesi 47 yaşındaki ev hanımı Canan Öztürk, sosyal medyandan gördüğü, ‘Taş Boyama Sanatı’nı merak edip ilgi duydu.Hiç kimseden eğitim almadan izlediği videolarla sanatı öğrenen Öztürk, Fırat Nehri kenarında topladığı taşları rengarenk boyamaya başladı. Daha sonra kendini geliştiren 2 çocuk annesi kadın, boyadığı taşları birleştirerek resim, tablo ve çeşitli hediyelik eşyalara dönüştürdü. Evinin bahçesinide atölyeye çeviren Öztürk yoğun talep üzerine sanata dönüştürdüğü taşları, 100 ile 400 lira arasında satarak önemli bir ekonomik kazanç elde etmeye başladı. Sosyal medyadan aldığı sipariş üzerine Kıbrıs ve Almanya’ya kadar ürünlerini gönderen Öztürk’ün ekmeğini taştan çıkarması ise çevresindeki herkese örnek oldu.

Tasarımları da kendisine ait

Sosyal medyadan gördüğü birkaç örnekle bu işe başladığını belirten Canan Öztürk, “ Bu çalışmalara bir arkadaşımın aracılığı ile başladım birkaç örnekle başladı. Açıkçası ondan sonra bu sonuçları elde ettik. Çalışmalarımı başka yerden örnekler alarak değil de masamın başına oturup kendi iç dünyamda oluşan ruh halimle yapıyorum. Herhangi bir örneği veya alıntısı yok tamamen bana ait. Bunları kendi masama oturduğum zaman tasarımı, renkleri, oluşan manzara, yapacağım çalışma tamamen bana ait” dedi.

“Almanya ve Kıbrıs’tan çok talep oldu”

Yaptığı sanat hakkında bilgi veren Öztürk,“ Bu çalışmada en önemli olan nokta taşın şekli,boya renkleri ve tabloya diziliş şeklidir. Çalışmalarım çok güzel yerlere gitti. Almanya’dan Kıbrıs’tan çok talep oldu. Oralara çok ürün gönderdim. Hatta Kıbrıs’tan bu işin orada büyük bir çapta yapılıp limanda satılması için teklif de aldım. Ev ortamında yaptığım için bazı şeyleri aşıyor. Evde bahçede doğal ortamda kendi çapımda çalışıyorum.Maddi açıdan tabi ki faydası da oluyor. İl dışından gelen misafirlere çok güzel yerlere gitti çalışmalarım. Burada da tabi ki yeni evlenen arkadaşlarımız oluyor, ev görmelerinde de düğün hediyeleri oluyor" şeklinde konuştu.

"Atölyem olmasını çok istiyorum"

Her bütçeye göre uygun çalışmalarının olduğunu dile getiren Öztürk, “Makul bir şekilde fiyatlarını ayarlayabiliyoruz bu 100 liradan başlayan fiyatlar 400’e kadar çıkabiliyor. Kendimi böyle bir çalışmayla ispatladığım için çok mutluyum. Bir atölye ortamımın olmasını çok istiyorum çünkü çok geniş çaplı malzemesi olan bir çalışma olduğu için bütün malzemenin elinin altında olması gerekmektedir. Ev ortamında olduğu için ben bunları parça parça toplayıp seriyorum bu da bayağımeşakkatli oluyor. Kadınların kendilerini iyi ve başarılı hissettikleri noktalar olmalı. Evlerine kendilerini ispatlama adına yapabilecekleri bir şey varsa yapsınlar. Çünkü bu onur ve gurur verici bir olay” diye konuştu.