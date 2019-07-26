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Ekmeğini deriden çıkaran kadınlar

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme ve El Becerileri Kursları (BELMEK), başkentli kadınları üretmeye teşvik ediyor.

26 Temmuz 2019 Cuma 10:19
Ekmeğini deriden çıkaran kadınlar

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme ve El Becerileri Kursları (BELMEK), başkentli kadınları üretmeye teşvik ediyor.


BELMEK’te yıl boyu “Deri İşlemeciliği Kursu” alan kursiyerler, el emeği göz nuru eserlerini başkentlilerin beğenisine sundu. Çini, mefruşat, ahşap boyama, gümüş işlemeciliği gibi birçok ayrı branşta eğitimin verildiği BELMEK’lerde açılan “Deri İşlemeciliği Kursu”na da Başkentli kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.


En zor zanaatlardan biri olarak gösterilen deri işlemeciliği konusunda aldıkları eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerler, ürettikleri eserleri Gökkuşağı Kamu Pazarında sergiliyor.



Geleneksel sanatı yaşatan kadınlar


BELMEK eğitmenlerinden Selma Temurok, deri işlemeciliğinin geleneksel el sanatları arasında önemli bir yeri olduğuna dikkat çekerek, “Bu kursa katılan kadınlarımız hem aile bütçelerine ek gelir sağlıyorlar hem de sanatımızı yaşatıyorlar” dedi.


Çantadan cüzdana, yelekten kemere kadar birçok farklı eserin yer aldığı sergi sayesinde hem unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatları geleceğe taşınıyor hem de kadınlar meslek sahibi oluyor.



Başkentlilerden tam not


Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği sergide ürünlerini sergileyen BELMEK kursiyerlerinden Canan Alçaya, “Bir yıl boyunca emek verdiğimiz ürünlerimizi sergilemekten dolayı çok mutluyuz. Yaptığımız işlerin beğenilmesi, ilgi görmesi, güzel tepkilerle karşılaşmak bizi daha da motive ediyor. BELMEK’te aldığım eğitimlerden sonra bir atölye açtım ve bu benim hayatımda çok önemli bir dönüm noktası oldu” derken, deri işlemeciliğinin kolay olmadığını ancak üretmekten keyif aldıklarını anlatan kursiyerlerden Selma Akpolat ise düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:


“Yaptığımız ürünleri görüp kursa başlamaya karar verenler oluyor. BELMEK’te vaktimizi çok keyifli ve verimli şekilde değerlendirdik. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz, bu da bizi çok mutlu ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."


Her gün 10.00-16.00 saatleri arasında gezilebilecek olan sergi, 30 Temmuz Salı gününe kadar açık olacak.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 10:19
  1. sergi
  2. sanat

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