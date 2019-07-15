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Ekmeği uğrunda öldü...

Balıkesir’den Susurluk’a köy ekmeği satmaya giden araç virajı alamayarak, devrildi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:48
Ekmeği uğrunda öldü...

Balıkesir’den Susurluk’a köy ekmeği satmaya giden araç virajı alamayarak, devrildi. Araç Sürücüsü İsmail A. kazada öldü.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir’in bir köyünde ev ekmeği yaparak, pazarlarda satış yapan İsmail A. yüklediği ekmeklerle pazara giderken, Susurluk’un Aziziye Mahallesine virajı alamayarak kaza yaptı. Kaza sırasında 16 ADT 908 plakalı araç sürücüsü İsmail A. hayatını kaybetti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve 112 Acil ekiplerinin olay yerine gelerek olaya müdahale etti. İtfaiye ekipleri kaza yapan araçtan savrulan köy ekmeklerini yoldan topladılar. Trafik kazası ile ilgili soruşturmaya başlandığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:48
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