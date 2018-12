İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana başta olmak üzere Türkiye genelinde federasyonun önerdiği ekmek zammına uyulmayacak. Yeni Akit’e konuşan oda başkanları ve belediyeler ekmek zammını gerektirecek bir durum olmadığını belirtti. Türkiye Fırıncılar Federasyonu, maliyet artışını gerekçe göstererek ekmek fiyatlarında yüzde 15'i geçmemek üzere zam yapmayı önerirken, büyük kentlerin oda başkanları ile belediye fırınları girdi maliyetlerinde değişiklik olmadığı için zammı düşünmüyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere federasyonun zam önerisine Türkiye genelinden tepki geldi.



ÖZER: SÖZÜMÜZ VAR; İSTANBUL’DA EKMEĞE ZAM YOK



Yeni Akit’e konuşan İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Fahri Özer, İstanbul’da şu anda herhangi bir zammın söz konusu olmadığını belirterek, "Biz zam yapmıyoruz. ‘Yılbaşına kadar zam olmayacak’ sözümüz vardı. Bu sözümüzde duruyoruz. Yılbaşında fırıncı esnafının işçi ücretleri zammıyla birlikte bir fiyat artışı gerekirse o zaman düşünülür. Yılbaşına kadar kesinlikle zam yok" dedi. Ankara’dan yapılan açıklamaların kendilerini pek bağlamadığını ifade eden Fahri Özer, "Bu açıklamaya bakarak zam yapacak değiliz. Un fiyatlarında bir gerileme olursa, yılbaşında sonra gündeme gelebilecek zammı tamamen gündemimizden çıkarabiliriz. Zam yapmama kararımız 2011’in ortalarına kadar uzayabilir" diye konuştu.



"HÜKÜMET BUĞDAY SPEKÜLATÖRLERİNE FIRSAT VERMEMELİ"



Un fiyatlarının düşürülmesi konusunda bir beklentileri olduğuna dikkat çeken Özer, hükümetin et fiyatlarında aldığı kararlarla fiyatları aşağı çektiği gibi, benzer bir adımı un piyasası için de atmasını beklediklerini ifade ederek, "Piyasayı dengelemek için bunu yapmalı. Hükümetin buğday ile oyun oynayanlara fırsat vermeyeceğini düşünüyoruz" diye konuştu. İstanbul’da 300 gram ekmeğin fiyatı 50-85 kuruş arasında değiştiğini anlatan Oda Başkanı Özer, şunları kaydetti: "Ekmek fiyatları lüks semtlerde 85 kuruşa kadar çıkıyor, ancak İstanbul’un genelinde 50-60 kuruş arasında değişiyor. 50 kuruşun altına satılan ekmeklerin gramajında bir problem vardır."



BURSA’DAN DA "ZAM YOK" AÇIKLAMASI



Bursa Fırıncılar Odası Başkanı Talip Andiç Bursa'da normal şartlarda 300 gram ekmeğin 75 kuruştan satılması gerektiğini söyledi. Haksız rekabetin yaşandığı kentte 25 kuruşa bile ekmek bulunabildiğini ifade eden Andiç, bunun en önemli etkeninin kaçak fırınlar olduğunu vurguladı. Bursa'daki her dört fırından birinin merdiven altı üretim yaptığını dile getiren Andiç, "Ruhsatsız üretim yapılıyor. Biz hesabı, kitabı, zammı bir yere bıraktık. Tek hedefimiz kaçak fırınlar oldu. Bu fırınlara üretim yaptırılmamalı. Biz bu sorunu çözersek, dört fırından birini kapatabilirsek, kapasitelerimiz normal seviyelere gelecek. Bu, bize yüzde 15 zamdan daha etkili olacak. Şu anda ekmekte zammı kesinlikle düşünmüyoruz. İlgili kurumlara sesleniyoruz; vatandaşın kaliteli ekmek tüketmesi, fırıncı esnafının ayakta kalabilmesi ve zam konuşulmaması için merdiven altı üretim yapan fırınları kapatın" diye konuştu. Ankara Ticaret Odası'na (ATO) kayıtlı fırıncılar, mayıs ayı sonuna kadar zam yapmayacaklarını açıklarken, İzmir Fırıncılar Odası da zam taleplerinin olmadığını önceki gün açıklamışlardı.



BELEDİYE FIRINLARI DA ZAM YAPMIYOR



İstanbul, Ankara, Bursa ve Adana’daki büyükşehir belediyelerine ait fırınların yöneticileri de, zamma yol açacak bir maliyet artışı söz konusu olmadığı için önümüzdeki dönemde zam yapmayı düşünmediklerini bildirdi. İstanbul Halk Ekmek Genel Müdürü Salih Bekaroğlu ise Cebeci, Edirnekapı ve Cevizli'deki fabrikalarında günde yaklaşık 1 milyon 700 bin adet ekmek ürettiklerini belirterek, 300 gram normal ekmeği 40 kuruştan sattıklarını söyledi. Bekaroğlu, girdi maliyetlerinde ekmeğe zammı gerektirecek bir artış olmadığını ifade ederek, bu yüzden önümüzdeki dönemde herhangi bir zammın gündemlerinde olmadığını belirtti. Altepe: Zam düşünmüyoruz Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, belediyesi bünyesinde kurulu Halk Ekmek Fabrikasında günde 260 bin adet ekmek üretildiğini ve 400 gramının 50 kuruştan satıldığını söyledi. Her ne kadar girdi maliyetlerinin arttığı söylense de kendileri açısından böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirten Altepe, "Girdi maliyetlerimiz hemen hemen aynı. Bu yüzden şimdilik bir artış düşünmüyoruz. Bursalılar, en fazla tüketilen gıda maddesi ekmeği ucuza tüketmeye devam edecek" diye konuştu. İlkbahar: Zam yapmama kararını destekliyoruz Ankara Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Ali İlkbahar ise, günde ortalama 700 bin adet ekmek ürettiklerini vurgulayarak, 300 gramını 40 kuruştan sattıkları ekmeğin fiyatını artırmayacaklarını bildirdi. İlkbahar, Türkiye Fırıncılar Federasyonunca 300 gramlık ekmeğin fiyatının 75'ten 85 kuruşa yükseltilmesi kararına karşın 300 gramlık halk ekmeğin 40 kuruştan satılmaya devam edeceğini belirtti. Ankara'daki fırıncıların mayıs ayı sonuna kadar ekmeğe zam yapmama kararını da değerlendiren İlkbahar, bu kararı desteklerini kaydetti. Adana’da 300 gram ekmek 30 kuruştan satılıyor Adana Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de 4 fabrikada şu anda günde 160 bin adet ekmek üretimi olduğunu dile getirerek, "Ürettiğimiz ekmekleri 185 satış noktasından vatandaşlara ulaştırıyoruz. Halkın ucuz ekmek tüketmesi noktasında elimizden geleni yapıyoruz. 300 gram ekmeği 30 kuruştan satıyoruz. Önümüzdeki dönemde de herhangi bir artış yapmadan ekmeği vatandaşa ulaştırmaya devam edeceğiz" dedi.