Ekmeğe zam yapıldı mı? Ekmek fiyatları ne kadar?

Alkollü içeceklere zam yapılmasından sonra gündemde şimdi de ekmeğe zam mı yapacak? Sorusu merak konusu oldu. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, zammın gündemde olduğunu söyledi. Peki ekmeğe zam yapıldı mı? Ekmeğe ne kadar zam yapılacak? Zamla birlikte emkeğin fiyatı ne olacak?

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatlarında artışın gündemlerinde olduğunu belirterek, "Halkın tedirgin olmasını gerektiren bir durum söz konusu değil" dedi. Un fiyatlarındaki artışın ekmek fiyatlarına da yansıyacağını söyleyen fırıncılar, ekmeğe 15 kuruş zam yapılacağını söyledi. İstanbul Halk Ekmek, fiyatta ise değişikliğe gitmedi. 250 gramlık ekmekler de 300 gram ekmekler gibi 75 kuruştan satılmaya devam ediyor.