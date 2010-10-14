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Ekmeğe zam kavgası

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, oda başkanlarıyla yaptıkları Yüksek İstişare Kurulu toplantısı sonucunda, ekmeğe azami yüzde 15'in üzerinde olmamak kaydıyla zam kararı aldıklarını açıklarken, tüketici dernekleri bu karara sert tepki gösterdiler

14 Ekim 2010 Perşembe 09:00
Ekmeğe zam kavgası

İstanbul Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği, “Zam yapma yetkileri yok” açıklaması yaparken, Ankara ve İzmir’den ‘zam yapmayacağız” haberleri geldi. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil Balcı, Federasyon Genel Merkezi'nde ekmek fiyatlarına ilişkin düzenlediği basın toplantısında, ekmek fiyatlarının 2008 yılından bu yana değişiklik göstermediğini, fırıncı esnafının, çalışanların büyük özveride bulunduğunu savundu. Ramazan ayı öncesinde maliyet girdilerinin artması, çalışanların ücret artışı nedeniyle fiyat değişikliğinin zorunlu olduğunu dile getirdiğini hatırlatan Balcı, konuyu oda başkanlarıyla istişare ettiklerini, bu artışı ülke genelinde en az seviyede tutmaya gayret gösterdiklerini savundu.

UN FİYATLARI ARTARSA ZAM ORANI DA ARTACAK

Halil İbrahim Balcı, un fiyatlarındaki artışın durulmasının yüzde 15 artış oranında etkili olduğunu, un fiyatlarındaki artışın devam etmesi halinde bu zam kararının daha yüksek oranda çıkacağını söyledi. Federasyon Başkanı Balcı, kilogramı 2.5 liradan satılan ekmeğin, 2 lira 80 kuruştan fazlaya satılamayacağını söyledi.

ESNAFLAR ZAMMA KARŞI

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) Başkanı Faik Yılmaz, İstanbul’da şu anda ekmeğe zam düşünülmediğini belirterek, “Türkiye Fırıncılar Federasyonu’nun zam yapma yetkisi yok. Bu yetki esnaf birliklerinin yetkisindedir” sözleriyle zam kararının geçersiz olduğunu bildirdi. Yılmaz, kendilerinin zam talebi olmadığını da söyledi.

ANKARA VE İZMİR DE KARŞI

Ekmeğe zam yönündeki karara İzmir ve Ankara’dan da red geldi. Ankara Ticaret Odası, “Üyelerimiz zam yapmayacak. Ağız tadını bozmamamız lazım” açıklaması yaparken, İzmir Fırıncılar Odası Başkanı Necdet Durmuş da zam taleplerinin olmadığını bildirdi.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 10:19
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