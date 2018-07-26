Ekmeğe ne kadar zam yapıldı? Ekmeğin zamlı fiyatı ne oldu? Ekmek gram fiyat

Ramazan Bayramı girmesiyle birlikte ekmeğe zam yapılacak mı? tartışmaları yapılmıştı. Fırıncılar Odası ekmeğe yapılan son dakika zamı açıkladı. Peki ekmeğe ne kadar zam yapıldı? Ekmeğin zamlı fiyatı ne oldu?

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı ekmeğe yüzde %15 zam geleceğini açıkladı.Halil İbrahim Balcı, "il il farklılıklar olabilir ama kilosu enfazla 5.75 TL olacak" haberini verdi. Balcı zamların tezgaha ne kadar yansıyacağına odaların karar vereceğini aktardı. Federasyon Başkanı Halil Balcı, "Hiçbir yerde yüzde 15'ten fazla artış olmayacak" ifadesini kullandı.

Yıllara göre ekmeğe yapılan zamlar

2000 0,59 TL

2000 100.000 TL

2001 150.000 TL

2001 1,24 2002 250.000 TL

2003 275.000 TL

2002 1,62 2004 300.000 TL

2005 0.325 tl

2003 1,8 2006 0.350 TL

2007 0,350 TL

2004 2,29 2008 0.375 TL

2009 0.400 TL

2005 2,57 2010 0.400 TL

2014 1 TL+

2006 2,75

2007 3,06

2008 2,78

2009 3,38

2010 3,87

2011 4,29

2012 4,57

2013 5