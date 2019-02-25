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Eklem ağrısı ve ödeme doğal çözüm

Lahana yapraklarıyla eklem ağrılarınızı ve bacağınızda oluşan ödemi 1 saat içinde tedavi edebilirsiniz.

25 Şubat 2019 Pazartesi 10:56
Eklem ağrısı ve ödeme doğal çözüm

Lahananın içerisinde bulunan antioksidanlar ağrıyı önler ve şişkinliği giderir.  Lahananın içerisinde bulunan mineraller eklemlerde oluşan ağrıları engellediği gibi vücudunuzda veya herhangi bir yerinizde oluşan ödemin de giderilmesine yardımcı olur.

Lahana bu tedavilerde nasıl kullanılır diye merak ediyorsanız gerekli malzemeler şu şekilde;

Aliminyum folyo

Lahana

Merdane

Gazlı bez

Uygulanışı

İlk olarak lahananın yapraklarını tek tek ayırın. Daha sonra iyice yıkayın ve kurumasını bekleyin.  Daha sonra lahana yapraklarını merdane yardımıyla lek tek düzleştirin. Böyle yaptığınızda lahananın suları da çıkmış olacaktır. Daha sonra lahananın yapraklarını alüminyum folyoya sarın ve fırına sürün.

Yeterince ısınan folya içindeki lahanaları ağrı veya ödem oluşan bölgeye sarın. Üzerini streç filmle iyice kapatın. Bir saat boyunca rahatsızlık duyduğunuz bölgede bekletin. Lahanayı çıkardıktan sonra bölgeyi temizlemeniz gereklidir. Bu uygulamayı yapanlar ertesi gün ağrının geçtiğini söylüyorlar.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 10:56
  1. lahana
  2. ağrı
  3. ödem
  4. şişkinlik
  5. Eklem ağrısı
  6. doğal çözüm

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