Ekipler Oğuzhan'ı bulmak için seferber oldu

BOLU (AA) - Bolu'da, kendisinden 2 gündür haber alınamayan 16 yaşındaki Oğuzhan Özdoğan'ın bulunması için Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ve jandarma ekipleri tarafından drone destekli arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, dün merkeze bağlı Bahçeköy'deki akrabalarını ziyaret ettikten sonra evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alamayan Oğuzhan Özdoğan'ın ailesi, AFAD ve jandarma ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen ekipler, köy çevresinde arama çalışması başlattı.

Ekiplerin, Özdoğan'ın yakınları ve köylülerin de katılımıyla drone destekli arama çalışması devam ediyor.



