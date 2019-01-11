Ekipler Nisa bebek için seferber oldu

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan 1 yaşındaki Nisa Gürçay, UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerinin çabası sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, Valilik koordinesinde çalışmalarını yürüten İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Komuta Kontrol Merkezine ulaşan Nursel Gürçay, kızı Nisa'nın hasta olduğunu ve 2 gündür yüksek olan ateşini düşüremediklerini belirterek yardım talebinde bulundu.

Bunun üzerine merkeze bağlı Gökçeli köyü Havar mezrasında bulunan Nisa bebek, ekiplerce yürütülen 2 saatlik çalışmanın ardından Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine ulaştırıldı.

Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kabul edilen Nisa bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.