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Ekipler kaza sonucu yıkılan şebekeyi yenilemek için arılarla mücadele etti

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde mazot yüklü tanker ile 50 adet arı kovanı yüklü kamyonun çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı trafik kazasında yol kenarındaki elektrik direklerinin yıkılması ve trafonun yola düşmesi SEDAŞ Pamukova İşletme Bakım ekiplerini alarma geçirdi.

26 Mayıs 2019 Pazar 13:43
Ekipler kaza sonucu yıkılan şebekeyi yenilemek için arılarla mücadele etti

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde mazot yüklü tanker ile 50 adet arı kovanı yüklü kamyonun çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı trafik kazasında yol kenarındaki elektrik direklerinin yıkılması ve trafonun yola düşmesi SEDAŞ Pamukova İşletme Bakım ekiplerini alarma geçirdi. Ekipler, tırın yıktığı şebekeyi yenilemek ve enerji verebilmek için kazada kamyondan savrulan kovanlardan havaya dağılan binlerce arıdan korunmaya çalıştı.


Kaza, sabah saatlerinde Pamukova ilçesi Paşalar Üçevler Mahallesi mevkiinde meydana gelmişti.Mazot yüklü tanker ile 50 adet arı kovanı yüklü kamyonet çarpışmış, meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralanmıştı. Çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkan araçlardan tır, yol kenarında bulunan elektrik direklerini ve Pamukova Paşalar Üçevler Mahallesi trafo direğini de ikiye biçti. Yaşanan trafik kazasında yol kenarındaki elektrik direklerinin yıkılması ve trafonun yola düşmesi SEDAŞ Pamukova İşletme Bakım Ekiplerini alarma geçirdi.



Ekipler havaya dağılan arılarla da mücadele etti


SEDAŞ ekiplerince yapılan tespitte mazot yüklü tankerin şebekeyi çökerttiği ve trafo direğini de yıktığı belirlendi. SEDAŞ yöneticileri ve işletme bakım ekipleri de olay anından itibaren kriz yönetimi için kaza mahallinde bulunarak enerji hatlarının ayağa kaldırılması için gerekli çalışmaları başlattılar. Elektrik şebekesinde çift taraflı camper ayrılarak arıza bölgesi izole edildi ve enerji kesintisinden etkilenen trafo sayısı bire düşürüldü. Yolu trafiğe açmak, yangın önlemi almak ve yıkılan elektrikdireklerini alarak yeni direk montajı çalışmalarını yapmak isteyen polis, AFAD, itfaiye, sağlık ve SEDAŞ çalışanları, kazada kamyondan savrulan kovanlardanhavaya dağılan yüz binlerce arıdan korunmaya çalıştılar. Görev yapmaya çalışırken arılara karşı kendilerini korumaya çalışan görevliler, çalışma imkanı bulabilmek için arılara karşı ilaçlama yapılmasını da sağladılar.



Bölgeyi özel bir jeneratör ile beslediler


Pamukova ilçesi Paşalar Üçevler Mahallesi trafo direği de kaza anında yıkıldığı için SEDAŞ, çalışmaları sırasında vatandaşların uzun süreli elektrik kesintisinden etkilenmemesi için bölgeyi özel bir jeneratör ile besledi. SEDAŞ ekipleri yıkılan direkler ve direk tipi trafonun yeniden devreye alınması için araç, vinç, trafo, pano ve direk gibi malzeme naklini sağlarken, yeni direk montajı çalışmalarını da gerçekleştirdi.

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Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 13:43
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