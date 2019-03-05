Ekipler KAOH hastası için seferber oldu Van'da kar nedeniyle yolu kapanan mahallede mahsur kalan KOAH hastası, ekiplerin 6 saatlik çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı

VAN (AA) - Van'ın Çaldıran ilçesinde, kar nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı mahallede mahsur kalan KOAH hastası Hasan Yılmaz, jandarma ve UMKE ekiplerin çalışması sonucu hastaneye götürülebildi. Yuvacık Mahallesi'nde rahatsızlanan 58 yaşındaki Yılmaz'ın yakınları, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Van'dan 1'i paletli 3 ambulansla yola çıkan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), yol kapalı olduğu için durumu Çaldıran Kaymakamlığına bildirdi. Kaymakamlığın talimatıyla yola çıkan jandarmanın kar paletli aracıyla 6 saat sonra mahalleye ulaşan ekipler, evinde ilk müdahalesi yapılan Hasan Yılmaz'ı Çaldıran Devlet Hastanesine kaldırdı. Hasta yakınları, çabalarından dolayı jandarma ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.



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