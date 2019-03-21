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İlkbahar ekinoksu ne zaman? Ekinoks neye denir? Ekinoks nasıl oluşur?

Doğada son derece harika olaylar meydana gelmekte. Allah yarattığı hiç bir şeyi boşuna ve dahi gereksiz yere yaratmamıştır. Dedik ya yer yüzünde deprem gibi ay tutulması gibi güneşin doğuşu ve batışı gibi olayların ekinoks denilen olayda yaşanmakta. Peki ekinoks nedir? Ekinoks dünya genelinde gece ve gündüz sürelerinin eşit olduğu güne denir. Yılda iki kez ekinoks meydana gelir. 21 Mart İlkbahar Ekinoksu - 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu'dur. İşte ekinoks ile ilgili bilinmesi gerekenler.

21 Mart 2019 Perşembe 12:37
İlkbahar ekinoksu ne zaman? Ekinoks neye denir? Ekinoks nasıl oluşur?

Doğada son derece harika olaylar meydana gelmekte. Allah yarattığı hiç bir şeyi boşuna ve dahi gereksiz yere yaratmamıştır. Dedik ya yer yüzünde deprem gibi ay tutulması gibi güneşin doğuşu ve batışı gibi olayların ekinoks denilen olayda yaşanmakta. Peki ekinoks nedir? Ekinoks dünya genelinde gece ve gündüz sürelerinin eşit olduğu güne denir. Yılda iki kez ekinoks meydana gelir. 21 Mart İlkbahar Ekinoksu - 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu'dur. İşte ekinoks ile ilgili bilinmesi gerekenler.

Gök bilimi terimlerinden olan ekinoks, yılda iki kez gerçekleşiyor: İlkbahar Ekinoksu ve Sonbahar Ekinoksu. Ekinoks tarihleri ülkelerde farklı şekillerde kutlamalarla karşılanıyor. Peki, ekinoks nedir?

Ekinoks kelimesinin kökeni Latince aequinoctium (aequi- “eşit” ve -noct “gece”) kelimesine dayanır ve ekinoks dünya genelinde gece ve gündüz sürelerinin eşit olduğu gün olarak bilinir. Ekinoks, Güneş ışınlarının Ekvator'a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an. Gündüz ile gecenin eşit olması durumudur. Yılda iki kez tekrarlanır - İlkbahar Ekinoksu ve Sonbahar Ekinoksu. 23 Eylül durumu: Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a 90°'lik açı ile düşer.

 

23 Eylül durumu: Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a 90°'lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator’da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre’ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre’de gündüzler, gecelerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre’de ise tam tersi olur. Bu tarih Güney Yarım Küre’de İlkbahar, Kuzey Yarım Küre’de Sonbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya’da gece ve gündüz birbirine eşit olur. Bu tarih Kuzey Kutup Noktası’nda altı aylık gecenin, Güney Kutup Noktası’nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır. 

21 Mart durumu: Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a 90°'lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator’da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre’ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre’de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre’de ise tam tersi olur. Bu tarih Güney Yarım Küre’de Sonbahar, Kuzey Yarım Küre’de İlkbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya’da gece ve gündüz süreleri birbirine eşit olur. Bu tarih Güney Kutup Noktası’nda altı aylık gecenin, Kuzey Kutup Noktası’nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır. Kuzey Yarıküre'de yaklaşık olarak 21 Mart İlkbahar Ekinoksu - 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu'dur. Güney Yarıküre'de yaklaşık olarak 21 Mart Sonbahar Ekinoksu - 23 Eylül İlkbahar Ekinoksu'dur.

 

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 12:37
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