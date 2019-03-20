Ekinci’den torpil çıkışı

İYİ Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci, “Torpil kanser gibidir. Malatya’yı yönetenler kansere yakalanmıştır. Bu kanserden Malatya’yı inşallah kurtaracağız” dedi.

Başkan Adayı Ali Ekinci, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Av. Berna Sukas ve ekibi ile birlikte Kanalboyu, İpek, Cengiz Topel ve Mücelli Caddesinde bulunan esnafları ziyaret etti.

Burada konuşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Av. Berna Sukas “Öncelikle Malatya halkına teşekkür ediyorum. Geldiğimiz andan itibaren Malatya sokaklarında tek tek esnafımız ile birlikteyiz. Malatya kararını vermiş Ali Başkanı bütün yüreği ve gücü ile destekliyor. İnanıyorum ki 31 Mart akşamı burada kazanan İYİ’ ler olacak. Genel merkez olarak genel başkanımız ve divan üyeleri olarak biz Ali Başkanımızı güveniyoruz ve 31 Mart akşamında burada kutlamalar içinde bir araya geleceğimize inanıyoruz. Ali Başkanımızın ne kadar sevildiğini gezerken karşılaştığımız vatandaşlarımız ile bir kere daha şahit olduk ona ben şimdiden hayırlısı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci ise, “Biz gerek Kanalboyu’nda gerek İpek Caddesini ve gerek Mücelli Caddesini gezerken esnafımızın derdini sorunlarını dinlemiş olduk. Özellikle şu an yerinde bulunduğumuz Mücelli Caddemizin büyük bir sorunu trafik sorunudur. Bütün esnafımızın ortak kararı yeter bu sorunumuzu giderin bizi bu beladan kurtarın ve biz burada ekmek parası için mücadele veriyoruz ancak ekmeğimizi tek yönlü trafik sorunu ekmeğimize engel oluyor, diyorsunuz. Ve biz bu sorunu 2014 yılında da dile getirdik. Ben bu sorunu gerektiği birimler ile görüşüp bu sorunun çözülmesi gerektiğine inanıyorum. İşte biz söylüyoruz projeler ihtiyaçtan doğar. Bu kadar esnafımızın sıkıntısı göz ardı edilemez aynı durumda paralel caddemizin esnafı da tek yönlü olması nedeni ile kan ağlıyor. Biz bu kardeşlerimizin sesi ve duygularına sahip çıkacağız inşallah. İlerideki günlerde Rabbim nasip ederse ve insanımızda bize bunun için destek verirse bu sorunu hep beraber çözeceğiz” şeklinde konuştu.

Bir belediyenin iş yapabilmesi için liyakatli yöneticilerin olması gerektiğini ifade eden Ekinci, “Bizim belediyecilik anlayışımızda ‘liyakat’ çok önemlidir. Bu önemi bildiğimiz için Belediyecilik Anlayışımızın çıkardık. 10 maddeden oluşan bu anlayışımızı milletimizin huzurunda deklare ettik. Gittiğimiz her ortamda dillendiriyoruz. Liyakatli Belediyecilik anlayışımız bizim olmazsa olmazımızdır. Liyakatli olmayan yöneticilerin elinde belediyeler ne hale geldi görüyorsunuz. Torpil kanser gibidir. Malatya’yı yönetenler kansere yakalanmıştır. Bu kanserden Malatya’yı inşallah kurtaracağız” diye konuştu.