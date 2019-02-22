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Ekinci’den “tepkiyi görmezden gelemezdik” açıklaması

İYİ Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci, “5 yıl önce seçtikleri başkanlar dahi ayağa kalkmışken milletimizin tepkisinin olmamasını düşünmek ve bu tepkiyi görmezden gelmek milletimize ihanet olur” dedi.

22 Şubat 2019 Cuma 15:05
Ekinci’den “tepkiyi görmezden gelemezdik” açıklaması

İYİ Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci, “5 yıl önce seçtikleri başkanlar dahi ayağa kalkmışken milletimizin tepkisinin olmamasını düşünmek ve bu tepkiyi görmezden gelmek milletimize ihanet olur” dedi.


İYİ Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci dün akşam bir televizyon programına katıldı. 27 yaşında Türkiye’nin en genç belediye başkanlığı yaptığını belirten Ekinci, Malatya’da yaşanan birçok soruna değindi.




AK Parti’den aday adayı olmaya nasıl karar verdiniz sorusuna cevap veren Ekinci, “2014 yerel seçimlerinde aday olurken tecrübe kazandık. Sandık görevlisinden, meclis üyeliğine varıncaya kadar birçok konuda sıkıntı yaşadık. Bu sıkıntılar bize tecrübe oldu. Ama günümüze geldiğimizde maalesef muhtarların dahi siyasileştiği bir ortamda yaşıyoruz. Ama bir belediye başkanı seçildikten sonra rozetini çıkartmalı herkese aynı ölçüde tarafsız bir şekilde hizmet etmelidir. Bir belediye başkanı partili olmamalıdır. Ama maalesef buna mecbur bırakıldık ve ‘niye bize yaklaşmıyorsunuz’ sorusuna ise bu sefer biz gidelim ama bizi seçmeyeceklerini biliyorduk” dedi.


AK Parti’ye bilerek mi gittiniz sorusuna ise Ekinci, “Evet bilerek gittik. Çünkü seçmenimizin bu 5’li menfaat şebekesini anlasın diye bilerek aday adayı oldum. Gösterilmeyeceğimi bildiğim halde aday adayı oldum. Halkımız milletin başına çöreklenen bu menfaat şebekesini anlasın diye bile bile aday adayı oldum. Bizi kendi aralarına almayacaklarını biliyorduk”cevabını verdi.


“Niçin İYİ Parti” sorusuna Battalgazi Belediye Başkan adayı Ali Ekinci şu cevabı verdi: “Karşı tarafta Cumhur İttifakı var. Bu tarafta ise Millet İttifakı var. CHP ise Battalgazi’yi İYİ Parti’ye bırakmıştı. İYİ Parti’den de teklif gelince biz kabul ettik. Belediyeleri belediye başkanları yönetir. Biz hizmet için varız, dedik. Bu kararı tek başımıza vermedik. Kendimiz de direkt aday olmadık. Halkımızın, seçmenimizin ısrarı üzerine aday olduk. Ayrıca biz tüm siyasi partilerin oyuna talibiz. AK Parti’nin de oyunu almak istiyoruz, Saadet Partisi’nin de oyunu almak istiyoruz, MHP’nin de oyunu almak istiyoruz, CHP’nin de oyunu almak istiyoruz. Biz Malatya Battalgazi Belediyesi’ne talibiz. Battalgazi sınırları içinde yaşayan tüm seçmenimizin oyunu canı gönülden istiyoruz. Sıkmadığımız el kapısını çalmadığımız kapı kalmayacaktır. Partiler araçtır amacımız hizmettir”


Milletin tepkilerine de değinen Ekinci, “Birçok kesimde tepki var. Her gün sahadayız ve bu tepkileri ilk ağızdan dinliyoruz. Yapılan yanlış tercihlerin tepkisi var. Sadece ‘birilerinin’ bu şehri yönetmesinin tepkileri var. Biz niye Malatya 5’ten büyüktür, dedik. Bu sözün ne kadar derin olduğunu milletimiz biliyor. Kendi belediye başkanları dahi ayağa kalkmış. 5 yıl önce seçtikleri başkanlar dahi ayağa kalkmışken milletimizin tepkisinin olmamasını düşünmek ve bu tepkiyi görmezden gelmek milletimize ihanet olur. Bu tepkiyle beraber bize olan ilginin çok yüksek olduğunu görüyoruz, yaşıyoruz” şeklinde konuştu.


Adıyamanlı olduğu ile ilgili soruya ise Ekinci, “Adıyamanlı olmak suçtur, gibi bir algı oluşturuyorlar. Bu milletin ehliyetli insana ihtiyacı vardır. Ben bastırarak veya bir algı oluşturmak için Malatyalıyım demedim. Sanki Adıyamanlılık suçmuş gibi lanse ediliyor. Bize ‘Bu bir Adıyamanlı hareketi’ dediler. Bize bu bir ‘Aşiret hareketidir” dediler. Bir algı oluşturmaya çalıştılar. Adıyamanlı olmak ayıp mıdır? Ben 1963 yılında Malatya’da doğdum. Babam da burada doğdu. Ama velev ki Adıyamanlı olayım, bu suç mudur? Bu milletin liyakatli yöneticilere ihtiyacı vardır. Ben Baskilliyim, ben Adıyamanlıyım, ben Bingöllüyüm ve ben Battalgaziliyim” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 15:05
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