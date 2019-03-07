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Ekinci’den tarım eleştirisi

İYİ Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

07 Mart 2019 Perşembe 16:20
Ekinci’den tarım eleştirisi

İYİ Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

 

Bakırcılar Çarşısındaki esnafları tek tek ziyaret eden Ekinci, 31 Mart Seçimleri için destek istedi. Ekinci, “’Lafta hizmet için’ diyorlar, ‘gönül işi’ diyorlar. Ama projeleri yok, daha doğrusu proje üretme dertleri yok” dedi. Artık modern tarıma geçilmesi gerektiğini belirten Belediye Başkan adayı Ekinci, “Belediyeler sadece yol, kaldırım, asfalt çalışmaları dışında insanımıza dokunan projelerle yönetilmesi gerekir. Battalgazi ilçemiz aslında Malatya ovasında tarımsal araziye sahip en yüksek ilçelerimizdendir. Battalgazi Belediyesi’nin tarımı görmezden gelmesi düşünülemez” şeklinde konuştu.

 

Battalgazi Belediyesinin kendilerinin döneminde teknik tarımı hem yöneteceğini hem de destekleyeceğini aktaran Ekinci, “Tamamen teknik tarıma yönelik çalışmalar yapacağız. Belediye bünyesinde ziraat mühendisleri sürekli sahada olacaktır. Her tarım bölgesine tarım enstitüleri kuracağız. Belediye, tarım arazileri için özel araç-gereç sistemi kurulacak ve bu sistem Belediyemiz kontrolünde çiftçilerimizin hizmetine sunulacaktır. Bu projemiz çok mu zor? Battalgazi Belediyesi’nde kaç makam aracı var? Makamlara araç tahsis yerine üreticilerimize hizmet edeceğiz. Modern tarıma çiftçilerimizi yönlendirmekle beraber çiftçilerimize direkt destek vermeliyiz. Lafta ‘hizmet için’ diyorlar, ‘gönül işi’ diyorlar. Ama projeleri yok, daha doğrusu proje üretme dertleri yok” ifadelerini kullandı.

 

Malatya tarım şehri olduğunu dile getiren Ekinci, “Tarımı bitirdiler. Çiftçimiz kan ağlıyor. Çiftçinin bu durumu esnafımızı direkt ilgilendiren bir sorundur. Bu sorun tüm Malatya ekonomisini etkileyen çok önemli bir problemdir. Üreticimiz kazanmadığı takdirde esnafımız da kazanamaz. Belediyelerin tarım ile ilgili bir derdi yok. Malatya çiftçisi umurlarında değil" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 16:20
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