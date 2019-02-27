Ekinci’den “Malatya’da beka sorunu yok” vurgusu

İYİ Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci, Aslantepe mahallesi ve Nakliyeciler Sitesinde bulunan esnafları tek tek gezerek sorunlarını dinledi. Ekinci, “Malatya’da beka sorunu yoktur” dedi.

Seçim çalışmalarını mahalle ve esnaf ziyareti ile sürdüren İYİ Parti Battalgazi Belediyesi Başkan Adayı Ali Ekinci, Aslantepe Mahallesi’nde ve Nakliyeciler Sitesi’nde vatandaşlarla buluştu. Esnaf ve mahallelinin sorunlarını dinleyen Ekinci, "Hep beraber el ele vereceğiz. Yanlışlara tepki göstereceğiz. Doğruların yanında olacağız” şeklinde konuştu.

Esnafın durumunun kötü olduğuna dikkat çeken Ekinci, “Her kesimde esnaf kan ağlıyor. Bu tepkileri görmüyorlar, duymuyorlar. Bu tepkileri duymak, görmek istemiyorlar. Milletimizin bu tepkilerini görmezden gelerek sanki tepki yokmuş gibi hareket ediyorlar” ifadelerinini kullandı.

Malatya’da bir beka sorunu olmadığını vurgulayan Ali Ekinci, "Malatya’nın bir beka sorunu yoktur. Battalgazi ilçesinin de beka sorunu yoktur. Bu 5’li menfaat şebekesinin bir beka sorunu vardır. Bunların bekası biterse Malatya’nın da bekası biter diye hareket ediyorlar. Kendi koltuklarının gitmesinden korkuyorlar. İşte bu yüzden Malatya’da bir değişim gerekiyor. Ya bu 5’li menfaat şebekesine teslim olacağız ya da bu şebekeye dur diyeceğiz. Milletimiz inşallah bu şebekeye dur diyecektir. Biz bu 5’li menfaat şebekesine teslim olmayacağız” diye konuştu.