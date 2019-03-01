0553 313 94 23

Ekinci’den kısır çember vurgusu

İYİ Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci, İnönü caddesi ve Sivas caddesi üzerinde bulunan esnafları ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

01 Mart 2019 Cuma 15:55
Ekinci’den kısır çember vurgusu

İYİ Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci, İnönü caddesi ve Sivas caddesi üzerinde bulunan esnafları ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Ekinci, "Bu sefer çemberi kıralım 31 Mart günü bu kısır döngüye son verelim" dedi.


Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci, “Bize en büyük ikramınızı sandıkta yapın ve bu sefer çemberi kıralım. Cumhurbaşkanının resminin arkasına gizlenip siyaset yapanlara ders vermeliyiz. Milletimiz artık fotoğraf arkasına saklanan bu kısır döngü ekibine son verecektir" ifadelerini kullandı. 2014 yerel seçimlerine değinen Ekinci, “Geçen dönem bağımsız belediye başkan adayı oldum. 43 bin oy aldık ama 21 bin oyumuzu götürdüler. Ne sandık görevlisi gösterebildik ne de meclis üyesi çıkarabildik. Bu yüzden bu 5’li menfaat şebekesini silmek için birlik olmamız lazım. Bu seçim milat olacaktır. Milletimiz bu kısır döngü ekibine dersini verecektir” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 15:55
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trafik teröristinin ifadesi ortaya çıktı
    1. Trafik teröristinin ifadesi ortaya çıktı
    2. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi..
    3. Arnavutköylü genç boksör İrlanda’da..
    4. Osmanlı kenti Safranbolu’da bekçiler..
    5. "Sondajda birkaç hafta içinde hedef..
    6. "Sen Varsan Biz de Varız" yaşam evi..
    7. D-8'den emekli büyükelçi Kamel için..
    8. "Oyun büyük ama biz bu oyunu çok bozduk"
    9. Çanakkale'de 73 düzensiz göçmen..
    10. Başkentte alacak verecek tartışması: 1..
    11. İş dünyası yeni KOBİ destek paketinden..
    12. Toyota Supra yok sattı
    13. Futbol: Hazırlık maçı
    14. Kur'an kursu hocasına çarptı, "Ne olur..
    15. Yıldırım Demirören'in TFF..
    16. Türkiye Basketbol Federasyonun 60. yılı
    17. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a..
    18. İMEAK DTO, AB heyeti ile bir araya geldi
    19. "Evimize ekmek götürmek istiyoruz"
    20. Kartal’da inşaat mühendisi Abdurrahman..
    21. GÜNCELLEME - Kocaeli'de fuhuş operasyonu
    22. Yanık nasıl iyileşir?
    23. CHP’nin geçmişi ve geleceği
    24. Yeşilay Haftasında çeşitli etkinlikler..
    25. GAÜN öğrencilerinin ödüllü otomobili..
    26. Tunceli TSO’da akreditasyon eğitimi
    27. Bakan Koca, Sakarya’da böbrek nakli..
    28. Arslanköy’ün 99’uncu kurtuluş yıl..
    29. Dülgeroğlu adayları canlı yayında..
    30. Samsun'da Terör Örgütü FETÖ’nün örgüt..
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var