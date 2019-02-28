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Ekinci’den israf açıklaması

İYİ Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci, Kasap Pazarı, Sebze Pazarı ve Mısır Çarşısında bulunan esnafları ziyaret etti.

28 Şubat 2019 Perşembe 15:27
Ekinci’den israf açıklaması

İYİ Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci, Kasap Pazarı, Sebze Pazarı ve Mısır Çarşısında bulunan esnafları ziyaret etti. Ekinci, “İsraf haramdır diyorlar ama en çok israfı Malatya’da bunlar yapıyor, yalan söylüyorlar” dedi.


“Malatya’da her taraf bunların posterleriyle döşenmiş” diyen Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci, "Şuan da mevcut iktidar partisi dedi ki israf haramdır. Biz bu seçim sürecinde israfa girmeyeceğiz. Gerek pankart, gerek broşür, gerek süslemeler falan bunları yapmayacağız dediler. Eski Malatya’ya dün gittiğimde gördüm. Yolun sağında ve solunda kocaman pankartlar asılı toplam 70 tane saydım. Ana caddeye bakarsanız alt geçitler, üst geçitler ve kavşakların dönemecine kadar Malatya’nın tüm billboardları kapatılmış. Ben tek bir tane istedim bana izin vermediler. Bu kamuya ait bir şey ise neden sadece onlar kullanıyor. Kiraya da veriliyorsa peki bu kadar para nereden geliyor. Kimin parasını kullanıyorlar. Alenen yalan söylüyorlar” ifadelerini kullandı.


Bir esnafın, "Çok büyük bir sessizlik var” söyleminden sonra Ekinci, “Bu sessizliğin farkındayız. Gittiğimiz her yerde bizlere olan inancı görüyoruz ama insanlarımız korkuyor. Çünkü bu yapının yıllardır Malatya’yı nasıl sömürdüğünü artık biliyorlar. Bu sessizlik aslında milletimizin çoğu şeyi gördüğünün kanıtıdır. 1 Nisan günü milletimiz bu yapıya dersini verecektir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 15:27
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