0553 313 94 23

Ekinci’den çadır tepkisi

İYİ Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci, taziye çadırının seçim çalışmasında kullanıldığını ileri sürerek, "Taziye çadırına kendi fotoğraflarını yapıştırıp parti müziği dinletiyorlar.

27 Mart 2019 Çarşamba 16:03
Ekinci’den çadır tepkisi

İYİ Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci, taziye çadırının seçim çalışmasında kullanıldığını ileri sürerek, "Taziye çadırına kendi fotoğraflarını yapıştırıp parti müziği dinletiyorlar. Taziye çadırına kadar düştü bu şebeke. Yazıklar olsun, hepimizin ortak malı olan belediyelerin mallarını kimseye hesap vermeden kullanıyorlar” dedi.


İYİ Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci seçim çalışmaları kapsamında Zafer Mahallesinde ve Kültür Mahallesinde toplantı düzenledi. Miting havasında geçen toplantılarda vatandaşların ilgisi büyüktü. Zafer Mahallesinde konuşan Ekinci, “Seçimin adil gitmediğini görüyorsunuz. Bu kadar zorluklara rağmen bize olan ilgiyi görüyorsunuz. Çünkü milletimiz uyanmıştır. Artık bu menfaat şebekesini, bunların etrafındaki menfaatperestleri görmüştür. İlginize, bize olan güveninize teşekkür ederim. İnşallah 1 Nisan günü Malatya bu menfaatperestlerden kurtulacaktır” ifadelerini kullandı. Zafer Mahallesinden sonra Kültür Mahallesinde miting havasında bir toplantı daha gerçekleştiren Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ekinci, “Bakın bizler paramızla dahi seçim kampanyası yapamazken sizlerin sayesinde dik durabiliyoruz. Sizin bu desteğiniz sayesinde bu menfaat şebekesine karşı durabiliyoruz. Allah sizlerden razı olsun. Bu ilginiz ve desteğinizin farkındayız” dedi.


Konuşmasına devam eden Ekinci, “Bu şebeke aleni bir şekilde suç işliyor. Bakın, Yeni Camii mevkisinde kendi paramızla bir çadır yaptırdık. Bunların çadırı 20 gündür aynı bölgede. Yeşilyurt Belediyesi’nin taziye çadırını seçim çalışması için kullanıyorlar. Taziye çadırına kendi fotoğraflarını yapıştırıp parti müziği dinletiyorlar. Taziye çadırına kadar düştü bu şebeke. Yazıklar olsun, hepimizin ortak malı olan belediyelerin mallarını kimseye hesap vermeden kullanıyorlar. Bunlara en büyük hesabı 31 Mart günü sizler vereceksiniz” dedi.


Siyasetçilerin şeffaf olması gerektiğini aktaran Ekinci, “Siyasetçilerin alengirli işlere girmesi düşünülemez. Ben bu seçim süresi boyunca her ortamda dile getiriyorum. Mal varlıklarınızı açıklayın, diye bağırıyorum meydanlarda. Kimi kandırıyorsunuz? Eğer gerçekten bir şey yoksa ortada niye mal varlıklarınızı açıklayamıyorsunuz? Kendi belediye başkanları dahi açıklama yapıyor bunlarla ilgili. Duymazdan geliyorlar ama milletimiz uyanmıştır. Milletimiz artık görmüştür, duymuştur. Eğer bu millete karşı kendi mal varlığını dahi açıklayamayan siyasetçilere 31 Mart günü büyük ders vereceğiz inşallah” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 16:03
  1. fotoğraf
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suriye sınırına komando sevkiyatı
    1. Suriye sınırına komando sevkiyatı
    2. İBB müthiş tesisin yapımına başladı
    3. Dünya Altın Konseyi’den İslami finans..
    4. Seden Bozbey kadın dernekleriyle..
    5. İdrar yollarındaki darlığa stentli..
    6. Polis uyuşturucu satıcılarına göz..
    7. BAKKA Çelik Kümelenme Projesi için..
    8. GMİS’te devir teslim töreni, Hakan..
    9. Bekçiler hırsızlara göz açtırmıyor
    10. Döviz kurları
    11. FETÖ’den gözaltına alınan komiser..
    12. Denizli'deki deprem
    13. Üniversitelerarası 2. Lig Futsal..
    14. Fatsa Belediyespor’da alarm
    15. İsrail güçleri 8 Filistinliyi yaraladı
    16. Erzurum Valisi Memiş, Çat İslam..
    17. Yahudilerin duası, Feto’nun..
    18. Başkan Erdoğan’dan sürpriz paylaşım!..
    19. Engelli derneğinden tekerlekli..
    20. AB onayladı! Araçlarda zorunlu oluyor
    21. Göztepeli futbolcular depremzede..
    22. Sivassporlu futbolcular ''Anadolu'nun..
    23. Yeni çipli kimlik kartı nasıl..
    24. Altının kilogramı 230 bin 600 liraya..
    25. Suriye sınırına zırhlı iş makinesi..
    26. Hamilelikte tüketilmemesi gereken 11..
    27. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum..
    28. Fransa duyurdu! ABD'nin skandal..
    29. İM. Kayserispor, U21 Takımı ile..
    30. Gültekin Uysal Mustafakemalpaşa’da
    Fetullah Gülen'in destek talimatı verdiği partiyi açıkladı
    Fetullah Gülen'in destek talimatı verdiği partiyi açıkladı
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek