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Ekinci pazar esnafını ziyaret etti

İYİ Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci, İpek Caddesinde bulunan Cuma Pazarı esnafını ziyaret etti.

22 Mart 2019 Cuma 15:43
Ekinci pazar esnafını ziyaret etti

İYİ Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci, İpek Caddesinde bulunan Cuma Pazarı esnafını ziyaret etti.


Burada konuşan Ekinci, “İnanın ki Cuma pazarı esnafımızı bize karşı ilgi alakası hat safhada. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Anacak bu arkadaşlarımızın açıkta Cuma pazarı ve diğer pazarcılarımızın bir tarafta ticaret yaparken yanlarda duran esnafımızın sıkıntısı söz konusu oluyor. Biz bir tarafta kaş yapalım derken diğer taraftan göz çıkartıyoruz. Aslında bu pazar esnafımızın mutlaka ve mutlaka ayrı yerlerin tahsis edilmesi üstü kapalı pazar alanlarımızın oluşturulması ve vatandaşımızın arabası ile rahat gidip o pazar alanlarında ticaretini yapıp alışverişini yapması gerekir. Bu konuda rahat sağlanması için önce pazar alanlarının tespit edilip yerlerini tahsis edip ve üstü kapalı çok rahat mekanda hem esnafımızın çalışması hem de gelen vatandaşımızın burada rahat çalışması için gereken bir proje olduğuna inandık. Bu inşallah bizim projelerimiz arasında olacak. Özellikle Rabbim nasip eder bu görevde tevdi edilirse bu pazar yerlerine mutlaka ve mutlaka hazırlanıp rahat bir hizmet için topluma sunmak zorundayız. Bu bir ihtiyaçtır olması gereken en büyük ihtiyaçtır. Gerçekten bu vatandaşımız için daha yakından ulaşabileceği hizmet alanı olacaktır ama bunun yerlerinin tespiti önemlidir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 15:43
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