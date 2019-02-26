Ekinci, Hocalı katliamını unutmadı

İYİ Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci, Hocalı Katliamının 27’inci yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, “Şehit edilen 613 kardeşimizi Rahmetle anıyorum” dedi.

Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci, 1992 yılında Ermeni kuvvetleri tarafından 25 Şubat’ı 26 Şubat’a bağlayan gecede Hocalı kasabasında 63’ü çocuk, 106’sı kadın ve 70’den fazlası yaşlı olmak üzere toplam 613 Azeri Türkünün katledilmesinin üzerinden 27 yıl geçmesine rağmen acıların halen dünkü gibi taze olduğunu söyledi. Azerbaycan Dağlık Karabağ’ın Hocalı Kasabasında bütün dünyanın görmezden geldiği bu katliamda masum insanların Ermeniler tarafından zalimce katledildiğini anımsatan Ekinci, “Aradan 27 yıl geçmesine rağmen bu acı dün gibi hala yüreğimizi dağlamaktadır. Hocalı’da yaşanan katliamı bir kez daha kınıyorum. Türkiye olarak, Hocalı’daki katliam karşısında Azeri kardeşlerimizin ve Azerbaycan’ın yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.