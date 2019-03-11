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Ekinci davul zurna ile karşılandı

İyi Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci, TOKİ bölgesinde yaptığı gezide davul zurna ile karşılandı.

11 Mart 2019 Pazartesi 16:36
Ekinci davul zurna ile karşılandı

İyi Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci, TOKİ bölgesinde yaptığı gezide davul zurna ile karşılandı.


İYİ Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci TOKİ’de toplantı yaptı. Davul zurna ile karşılanan Ekinci’ye yoğun ilgi oldu. Coşkulu bir kalabalık önünde konuşan Ekinci, “Bol keseden aslında hepimizin ortak malı olan belediyelerin kaynaklarını kendi adaylıkları için harcayanların TOKİ diye bir derdi yoktur. Bunların derdi ‘koltuktur’, kendi menfaat şebekesidir” dedi.


Ali Ekinci, “Biz farklıyız, biz de sizler gibiyiz ve inanın ki sizin derdinizi aynen şu kalbimizde yaşıyoruz. Ve o sıkıntılar bize huzursuzluk veriyor. Biz işte buna talibiz, biz o yapılmayanlara yapmak için talibiz. Bizim başka bir hedefimiz de var. O bizi görmeyenlere, bilmeyenlere var olduğumuzu ve her şeyi bildiğimizi, bazı gerçekleri görerek tepki verdiğimizi onlara göstereceğiz” ifadelerini kullandı.


TOKİ’deki ihtiyaç sahipleri ile ilgili konuşan Ekinci, “Burada ihtiyaç sahibi olan ve bakıma muhtaç aileler olduğunu biliyoruz. Belediyecilik anlayışımızda 10 maddelik Manifestomuz var. Bunlardan bir tanesi Sosyal Belediyecilik anlayışımızdır. Zor koşullarda yaşamlarını sürdüren dezavantajlı grupların haritası çıkartacağız. Biz buna Sosyal Doku Haritası diyoruz. Bu haritalanma ile ihityaç sahibi ailelerimiz veri tabanımıza toplanacaktır. İhtiyaç analizi yapılıp toplanan veriler ışığında hizmetler, gerçek ihtiyaç sahiplerine inşallah ulaştırılacaktır. TOKİ bölgemizi unutmuşlar ve sıkıntılarınız kimsenin umurunda değil. Biz bu sıkıntıları çözmek için bu yola baş koyduk” şeklinde konuştu.


Buradaki sıkıntıları çözmenin aslında çok basit olduğunu ifade eden Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci, "Bu sıkıntıları görmezden geliyorlar. Buradaki ihtiyaç sahiplerini görmezden geliyorlar. Bu sıkıntıları çözmek çok mu zor? Tabii ki değil. Bakın bu sıkıntıların bedeli şu anda belediyelerin malı ile her tarafa verilen reklam parası kadar değildir. Bol keseden aslında hepimizin ortak malı olan belediyelerin kaynaklarını kendi adaylıkları için harcayanların TOKİ diye bir derdi yoktur. Bunların derdi ‘koltuktur’, kendi menfaat şebekesidir" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 16:36
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