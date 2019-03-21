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Ekinci, davranışıyla örnek olan Ebrar’ı evinde ziyaret etti, beraber ilahi okudu

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, yolda bulduğu 200 TL’yi polis ekiplerine teslim ederek örnek davranış sergileyen 5.

21 Mart 2019 Perşembe 12:54
Ekinci, davranışıyla örnek olan Ebrar’ı evinde ziyaret etti, beraber ilahi okudu

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, yolda bulduğu 200 TL’yi polis ekiplerine teslim ederek örnek davranış sergileyen 5. Sınıf öğrencisi Ebrar Dağ’ı evinde ziyaret etti. Ebrar ile beraber ilahi söyleyen Ekinci, “Gece gündüz çalışarak böyle pırlantalar yetiştirmeye devam edeceğiz” dedi.


Yaman Dede İmam Hatip Ortaokulu 5. Sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Ebrar Dağ, arkadaşlarıyla beraber oynadığı parkta 200 TL buldu. Paranın sahibini bulamayınca okula gelerek yardım isteyen Dağ, okula gelen polislere parayı teslim etti.


İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci de, Ebrar’ı önce makamında ağırladı, ardından da evinde ziyaret etti. Ziyarette Ebrar ile beraber ilahi söyleyen Ekinci, “Ebrar bizim için çok değerli. Bütün öğrencilerimiz bizim için çok değerli. Hepsi bizim evladımız ve hepsi bizim geleceğimizdir. Tüm çocuklarımız özel ama Ebrar daha da bir özel. Ebrar’ın güzel bir davranışı var. Bu güzel davranışı biz hem ödüllendiriyoruz hem de örnek olmasını istiyoruz. Ebrar bundan sonra bizim sadece öğrencimiz değil, aynı zamanda da kızımız. Ebrar’a, ailesine ve onu yetiştiren öğretmenlerine çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu manada geleceğimiz emin ellerde olacak. Bu çocuklar bizim gururumuzdur. Pek çok örneği olduğu gibi gece gündüz çalışarak böyle pırlantalar yetiştirmeye devam edeceğiz. Tüm kamuoyuna bunun sözünü veriyoruz. Böyle bir mutluluğu gördüğümüz zaman bize daha da bir azim geliyor. Allah Ebrar’ların sayısını artırsın diyorum” ifadelerini kullandı.


10 yaşındaki Ebrar Dağ ise, “Mutluyum ve heyecanlıyım. Bu örnek bir davranış ama yapılması gereken bir davranıştı. Bunu yapmamız her türlü gerekti. Bizde vazifemizi yaptık” dedi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 12:54
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