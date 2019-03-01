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Ekin ve Evrim kardeşlerin davasında karar çıktı, anne gözyaşlarına boğuldu

Mersin’de küçük yaştaki Çakmakçı kardeşlerin ölümü, teyzeleri İlknur Emine Yalçın’ın yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazasına ilişkin davada karar çıktı.

01 Mart 2019 Cuma 12:23
Ekin ve Evrim kardeşlerin davasında karar çıktı, anne gözyaşlarına boğuldu

Mersin’de küçük yaştaki Çakmakçı kardeşlerin ölümü, teyzeleri İlknur Emine Yalçın’ın yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazasına ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme heyeti sürücü Ramazan Topal’a ’taksirle ölüme neden olma’ suçundan 4 yıl 2 ay, yanlış ifade vermesinden dolayı da Burak A.’ya 3 ay 10 gün ceza verdi. Anne karara tepki gösterirken, adliye önünde uzun süre gözyaşı döktü.


Mersin’de 6 yaşındaki Ekin ve 9 yaşındaki Evrim Çakmakçı kardeşlerin ölümü, teyzeleri İlknur Emine Yalçın’ın yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazasına ilişkin davanın 3. duruşması görüldü. Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davaya tutuklu yargılanan araç sürücüsü Ramazan Topal (69) ve avukatları ile kazada hayatını kaybeden Ekin ve Evrim Çakmakçı’nın yakınları ve avukatları katıldı. Mahkemede savunma yapan sanık Ramazan Topal, "Çok üzülüyorum, acı çekiyorum. Çocuklar keşke ölmeseydi de bu kadar aileye acı yaşatmasaydım" dedi.


Müvekkil avukatı da müvekkilinin asgari halden cezalandırılmasını ve tutukluluk süresinin göz önünde bulundurulmasına istinaden tahliye verilmesini talep etti.


Ailenin avukatı da olayın kasten öldürme olduğunu savunarak, bu konuda ceza verilmesini, hiçbir iyi hal indirimi de yapılmamasını istedi.



"Onlar değil de keşke ben ölseydim"


Anne Özlem Çakmakçı ise o günden beri kötü günler geçirdiğini kaydederek, "Ben anneyim. Kaç kişinin daha ölmesi gerekiyor ki çok fazla ceza verilsin. Ben yaşamıyorum, nefes alamıyorum. Onlar değil de keşke ben ölseydim. Benim 2 çocuğum yaşamıyor. Benim dilim, gözüm kurudu. Her dava günü yaşıyorum. Buna göre cezalandırılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.


Duruşmaya 5 dakika ara veren mahkeme heyeti, ardından kararını açıkladı. Sürücü Ramazan Topal’a ’taksir ile ölüme neden olma’ suçundan 4 yıl 2 ay, yanlış ifade vermek suçundan da Burak A.’ya 3 ay 10 gün ceza verdi.


Mahkeme çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan baba Ali Çakmakçı, sonuçta çocuklarını kaybettiklerini vurgulayarak, "Dava sonucunda içimiz daha acıdı. Biz davaya bir kamu davası olarak bakıyordum. Bundan kamunun faydalanacağını düşünüyorduk. Burada kamu kaybetti hemde kamu adamları tarafından kaybettirildi" şeklinde konuştu.



"Bir çocuğumun yaşı kadar bile ceza almadı"


Anne Özlem Çakmakçı da adaletin yanlış tecelli ettiğini kaydederek, "Bir çocuğumun yaşı kadar bile ceza almadı. Ben 2 çocuğumu kaybettim. Ne hukuk ne insanlar bunun farkında değil galiba. Ben bu işin peşini bırakmayacağım ve sonuna kadar itirazlarımı gereken yerlere yapacağım. Ölene kadar bu davanın arkasında duracağım. Çok kötüyüm, konuşamıyorum" dedi.



Olay


Mersin’in merkez Toroslar ilçesi Gözne Yolu Sarnıç mevkisinde kuzenleri İlknur Emine Yalçın ile birlikte otomobilden inen Evrim (9) ve Ekin Çakmakçı (6) adlı kız kardeşler, yolun karşısına geçmek için yola çıktıkları sırada, süratle gelen Ramazan Topal yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmiş, kazada İlknur Emine Yalçın da ağır yaralanmıştı.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 12:23
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